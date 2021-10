Carla Bruni amoureuse "impétueuse" : cash sur son couple avec Nicolas Sarkozy

Invitée de la deuxième émission de RTL On ne répond plus de rien face à Karine Le Marchand et Jeanfi Janssens, Carla Bruni-Sarkozy a répondu avec plaisir aux questions de ses hôtes le 11 octobre 2021. Dans une ambiance très décontractée, l'ancienne première dame de 53 ans a pu se raconter en toute simplicité, elle qui n'aime pas du tout manier la langue de bois. Ainsi, lorsqu'on lui demande de parler de sa personnalité et même de sa relation avec son célèbre époux, elle se confie avec sincérité et humour, n'hésitant pas à se qualifier d'impétueuse.

Quand on lui demande quel genre de maman elle est, la mère d'Aurélien Enthoven et de Giulia Sarkozy, ne cache pas qu'elle ne reste pas de marbre : "Si un petit fait du mal à ma fille, ou mon fils, même à la maternelle, je le regarde d'un mauvais oeil. Je ne fais rien, mais je n'en pense pas moins. Je peux lui glisser une petite phrase pour l'intimider." Une femme colérique ? Certainement pas, mais qui agit avec fougue. C'est pourquoi la définition du terme impétueux lui sied bien quand on parle de son couple : "Mon conjoint est comme moi. Je ne dis pas colérique, mais il est impétueux. Nous sommes des personnes impétueuses. On ne se dispute pas, on a choisi cette option-là. On ne voudrait pas se tuer l'un l'autre donc on a vite vu qu'on ne pouvait pas tellement se disputer. On est souvent d'accord, on a de la chance. Mais on a trop de tempérament tous les deux pour se disputer je crois. Fuir non, on essaie de sublimer la situation, d'être d'accord l'un avec l'autre."

Carla Bruni a épousé Nicolas Sarkozy le 2 février 2008. Puis, ils ont eu une fille, Giulia, qui fêtera bientôt ses 10 ans. En interview, la chanteuse n'a pas de mal à parler de son amoureux, son "Raymond", et de montrer à quel point leur relation, bien que très médiatisée et qui a pu surprendre à l'origine, est solide et normale. A l'écouter, le top model qui a récemment brillé sur le catwalk de Balmain et l'auteur du livre Promenades forment un duo presque comme tous les autres. Ensemble, ils affrontent les épreuves, plus unis que jamais. Récemment, elle a affiché son soutien à son époux, face au verdict du procès Bygmalion.