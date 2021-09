Jeanfi Janssens inconscient à son domicile : du sang sur le crâne et une visite à l'hôpital !

Plus de peur que de mal. Le 9 septembre, Jeanfi Janssens était aux Grosses Têtes et a été interrogé par l'animateur Laurent Ruquier sur ses récentes mésaventures puisqu'il avait constaté de lui-même que son chroniqueur n'était pas "dans son état normal" lors de ses dernières apparitions dans l'émission. On sait pourquoi.

Au début de la semaine, Jeanfi Janssens a d'abord été inquiété par une impressionnante crise d'épilepsie de sa chatte Duchesse. Puis, le lendemain, pour réconforter son animal, il avait commandé un jouet sur Amazon. Mais en le recevant, rien ne s'est passé comme prévu... "Je suis dans la canapé, tranquille, à l'aise, il est vers midi et je me repose un peu avant les informations. Et j'entends que ça sonne, j'avais commandé un jouet pour ma chatte, un cadeau de convalescence. Je me lève pour pas louper l'appel et je sais pas ce qu'il s'est passé, je me suis réveillé par terre", a-t-il d'abord raconté.

L'ancien stewart de chez Air France s'était visiblement évanoui mais n'en garde aucun souvenir. "J'étais tombé, je m'étais assommé et j'avais du sang à la tête. Je me suis réveillé par terre à côté de l'interphone [il habite vers Montmartre, NDLR], une perte de connaissance dont je ne sais pas combien de temps elle a duré. Je me suis relevé, je suis allé à la cuisine, je saignais. Et cela m'a rassuré parce que ça voulait dire que c'était pas intra crânien. J'ai mis une poche de glace et je suis venu faire Les Grosses Têtes l'après-midi mais je marchais au ralenti", a ajouté Jeanfi Janssens.