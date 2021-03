Jeanfi Janssens : "Les salles étaient vides, j'avais des doutes", un homme lui a mis le pied à l'étrier (EXCLU)

Entre 2014 et 2015, Jeanfi Janssens demande à son employeur, Air France, un congé sans solde pour tenter une carrière d'humoriste. Il peine alors dans ses débuts avant de faire la rencontre qui fera tout basculer et sera un booster de notoriété. Avec le spectacle Jeanfi décolle, il va finalement trouver un succès phénoménal. Il a bien fait de s'accrocher.

A l'occasion de la diffusion de son spectacle, Jeanfi Janssens a multiplié les confidences en interview avec Purepeople, évoquant avec sa franchise habituelle tous les sujets de ses histoires d'amour compliquées à son rapport à la chirurgie esthétique en passant par ses problèmes de poids. Le très sympathique artiste âgé de 47 ans a également parlé de sa carrière, qui aurait bien pu ne jamais prendre s'il n'avait pas tenu le coup. "Quand Laurent Ruquier m'a appelé pour me dire 'J'ai vu votre spectacle, je pense que votre humour et Les Grosses Têtes, il y a quelque chose à faire, venez faire un essai', à cette période là, ça marchait pas tellement pour moi, c'était compliqué, c'était après les attentats à Paris, les salles étaient vides, je doutais beaucoup", s'est-il souvenu.

Malgré tout, Jeanfi Janssens s'accroche encore un peu conscient toutefois que, financièrement, il ne peut pas rester dans le flou trop longtemps. "J'étais en congé sabbatique à Air France et, arrivé l'échéance, j'allais devoir me positionner entre je retourne dans les avions ou je continue le spectacle. J'avais des gros doutes... Quand je suis allé aux Grosses Têtes, j'avais tous mes espoirs, et ma deadline (...) J'étais livide, j'avais le stress, le trac parce que c'était un exercice que je n'avais jamais fait (...) Christine Bravo m'a dit : 'Défonce-moi la gueule, j'ai l'habitude, ça va t'aider.' Et grâce à elle, et au bon accueil de tous les autres, j'ai pu me libérer d'un stress, les vanner, et en sortant, Laurent Ruquier m'a dit qu'il était sûr que ça marcherait. C'était le moment qui m'a le plus marqué", a-t-il ajouté.

Un moment phare dans sa carrière puisqu'il lui a servi de vitrine médiatique et l'a ainsi mis sur de bons rails. L'émission de RTL, tout comme son passage dans Danse avec les stars, lui permettent alors de remplir sans soucis ses salles et de vivre désormais de son nouveau métier.

