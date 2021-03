Jeanfi Janssens s'est séparé de son amoureux : confidences sur ce qui a causé leur rupture (EXCLU)

Messieurs, Jeanfi Janssens est un coeur à prendre ! Préparez vos attestations de sortie si vous voulez avoir une chance de le rencontrer, le plus simple reste encore d'aller le voir chez RTL à Neuilly puisque les théâtres sont fermés... Il a fait des confidences sur sa vie sentimentale, dévoilant que sa nouvelle et fulgurante notoriété avait causé la fin de son couple.

Interrogé par Purepeople, Jeanfi Janssens a évoqué une des rares activités qu'il peut encore poursuivre en ces temps de restrictions qui frappent le monde culturel : l'émission de radio Les Grosses Têtes. Un show qu'il a rejoint sur proposition de Laurent Ruquier en 2016. Il y est régulièrement taquiné sur ses multiples histoires d'amour, de sa relation avec son ex Moustapha à sa demande en PACS dans une pizzéria en passant par ses rencontres de quelques heures comme sur une croisière avec ses camarades... Mais, aujourd'hui, il est célibataire. "Quand j'ai commencé cette nouvelle carrière [il a longtemps été stewart chez Air France, NDLR], qui a été fulgurante, c'est parti comme un boulet de canon. Mais, dans ma vie perso, tout partait en vrille parce que la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là, n'a pas supporté cette fulgurance et que je sois accaparé par autre chose. Alors qu'il m'avait toujours soutenu pour que ça marche, ce qui est un peu bizzare", a-t-il expliqué.

Jeanfi Janssens, aujourd'hui âgé de 47 ans, continue de chercher l'amour. "J'ai un peu traversé un désert sentimental alors je me suis dit : 'Avance, travaille, ça aide toujours de travailler.' Et puis je me suis dit que c'était pas le moment de tomber amoureux parce que cette fulgurance, tout ça, ça peut se périmer vite. Je voulais pas de contraintes, ni être malheureux ni subir quelque chose qui me ralentirait. Et je me suis mis des oeillères, je me suis dit : 'Travaille.' Avec que des amours légères à côté comme on dit", a-t-il ajouté. Et il y a bien alors eu quelques rencontres, notamment un gendarme évoqué à plusieurs reprises dans Les Grosses Têtes. Mais cela n'a rien donné en fin de compte. "Effectivement, il y a eu une idylle naissante avec un gendarme... qui ne voulait pas forcément que ça se sache. Mais c'était une histoire compliquée", a-t-il admis.