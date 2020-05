Jeanfi Janssens amoureux ? Sa belle rencontre grâce au confinement

Comme tous les artistes au chômage technique, Jeanfi Janssens est confiné chez lui la majeure partie du temps et ne peut donc pas travailler. Toutefois, grâce à l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, il a parfois l'occasion d'aller souffler un peu. Le 4 mai, Laurent Ruquier et ses camarades ont remarqué son air jovial et ont cherché à en savoir plus. Love is in the air...

Les histoires de coeur de l'humoriste et comédien Jeanfi Janssens font désormais de longue date l'objet de sujets de discussion dans Les Grosses Têtes. Et, de toute évidence, le populaire artiste de 46 ans a en ce moment quelques papillons dans le ventre ! "Je dois confesser... il y a eu un petit relent de printemps. À force d'applaudir tous les soirs à 20h, on s'observe les uns les autres entre voisins. Il y en a un avec qui on échangeait des regards assez vifs. (...) On se faisait des yeux de biche (...) Je savais qu'il habitait là, qu'il était gay, tout ça... Je suis descendu faire des courses à l'épicerie et figurez-vous qu'il était là aussi !", a-t-il relaté.

Et Jeanfi Janssens, ancien steward de chez Air France reconverti avec succès comme humoriste, de poursuivre son anecdote sentimentale : "Quand il y a un crush comme ça, une fois que c'est fait, 90% du temps, l'euphorie retombe après. Là, je le désire encore ! J'espère qu'on se reverra." Le confinement dure pour l'heure jusqu'au 11 mai, il sera sans doute plus facile après d'organiser un vrai date avec son crush...

Jeanfi Janssens, véritable coeur d'artichaut, a connu de nombreuses déceptions sentimentales dans sa vie, notamment avec un ancien petit ami qui lui avait fait signer des tas de documents avant de se faire la malle et de le laisser avec d'importantes dettes. Ces derniers mois, il semble toutefois que l'artiste a papillonné au fil de ses rencontres avec un gendarme et sur la croisière des Grosses Têtes...