Jeanfi Janssens amoureux ? Taquiné par les Grosses Têtes à propos d'un gendarme

Alors qu'il y a quelques mois encore il disait dans l'émission Les Grosses Têtes, sur RTL, ne pas être à la recherche de l'amour pour le moment, se pourrait-il que l'humoriste Jeanfi Janssens ne soit en réalité plus un coeur à prendre ? Le 19 décembre, dans le show radio, un mystérieux gendarme a été évoqué...

Tandis que l'animateur Laurent Ruquier - qui n'a plus le bras dans le plâtre - demandait à son équipe de retrouver "le nom d'un monument de la poésie", la bonne réponse est venue de Jeanfi Janssens. L'ancien stewart de chez Air France, devenu humoriste à succès, a répondu Jacques Prévert sous les acclamations de ses camarades et du public présent dans le studio. Il faut dire qu'il ne trouve pas si souvent les bonnes réponses malgré ses tentatives. "C'est pas votre gendarme qui vous souffle ? Parce que le gendarme de Jeanfi est dans la salle... C'est son gendarme, on peut pas en dire plus", a alors clamé l'animateur, évoquant un mystérieux homme.

"Non non non. Il sait encore moins que moi ! (...) Avec toutes ces histoires c'est le seul moyen qu'on a de se voir. On se voit aux Grosses Têtes parce qu'avec les grèves [de la SNCF et la RATP, NDLR] tu fais des heures supp et des heures supp...", a commencé par expliquer Jeanfi Janssens. Sa camarade Valérie Mairesse est alors intervenue pour lui faire remarquer que le fameux gendarme en question avait bien aimé qu'il lui "souhaite son anniversaire", signe que Jeanfi avait évoqué cet homme avec ses copains de l'émission. "Je suis en parade nuptiale, j'ai lu des encyclopédies toute la nuit", a-t-il finalement ajouté pour répondre aux moqueries de Laurent Ruquier qui lui faisait remarquer que d'ordinaire il brille moins.

Jeanfi Janssens, âgé de 46 ans, a régulièrement évoqué ses conquêtes et ses histoires de coeur dans l'émission, révélant notamment avoir été pacsé avec un homme avant de rompre. Peut-être a-t-il retrouvé l'amour...

Thomas Montet