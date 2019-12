Les Grosses Têtes : Le (gros) salaire d'un ex-membre révélé

Régulièrement, la presse publie des enquêtes pour révéler les salaires estimés des stars des médias, à commencer par les animateurs de télévision, les présentateurs de JT ou les chroniqueurs. Quelques-uns ont brisé d'eux-mêmes le silence, s'attirant quasi immédiatement les foudres sur les réseaux sociaux pour des sommes jugées toujours trop élevées. Le journaliste et humoriste Jacques Mailhot vient lui de révéler son salaire dans Les Grosses Têtes.

Invité de Non Stop People, dimanche 8 décembre 2019, Jacques Mailhot a évoqué sa longue participation à l'émission culte de RTL, animée jusqu'en 2014 par Philippe Bouvard avant qu'il ne cède la main à contrecoeur à Laurent Ruquier. "Les vieux pensionnaires des Grosses têtes avaient gardé leur statut. Quand Philippe Bouvard est parti, le directeur des programmes Jacques Expert a dit vous garderez votre statut. On était très très bien payé, c'était près de 1000 euros par émission, ce qui était beaucoup", a confié l'homme de 70 ans, arrivé dans le programme en 1994. L'émission avait été lancée en 1977 et, aujourd'hui encore, les audiences sont florissantes !

Désormais, autour de Laurent Ruquier, la bande a beaucoup changé - quelques anciens visages sont toutefois encore là, comme la très populaire Chantal Ladesou ou Bernard Mabille - et l'animateur permet à de nouveaux visages d'émerger. C'est lui qui a ainsi permis l'explosion médiatique de l'humoriste Jeanfi Janssens, chouchou des auditeurs et ancien stewart de chez Air France. Il a aussi renforcé la popularité jusqu'alors limitée du journaliste sportif Yoann Riou. D'ailleurs, comme son confrère de l'émission, il a participé à l'émission Danse avec les stars et avait taquiné sur les ondes de RTL Laurent Ruquier sur le fait qu'il gagnait mieux sur TF1 qu'à la radio...

Thomas Montet