Louis Bodin balance son (très) beau salaire à la météo de TF1

Louis Bodin n'en est pas à ses premières confidences. Rudement secoué par ces dernières années, durant lesquelles il s'est notamment séparé de sa femme, le présentateur météo de TF1 a dû faire face à quelques murmures insistants concernant le montant de son salaire.

Aujourd'hui, invité dans L'instant de Luxe sur Non Stop People, l'animateur de 61 ans a finalement décidé de se livrer sur l'épaisseur de son porte-feuille... pas aussi grosse que l'on pourrait croire, selon lui : "Moi, je suis un journaliste de TF1, pas un producteur. Souvent, on confond avec les présentateurs qui sont producteurs et parfois eux-mêmes à la tête de la maison de production. Là, on est sur des sommes où on peut ajouter quelques zéros. Moi, j'ai un salaire qui est à moins de 10 000 euros", déclare t-il avant d'affirmer à demi-mot que son salaire s'élève à environ 6000 euros par mois.

Une assez belle somme pourtant... Alors pourquoi Louis Bodin affirme qu'il s'agit d'une somme "beaucoup plus basse" que certains pourraient le penser ? Il s'explique : "Il y a eu d'autres époques où dans ces médias là, que ce soit à RTL ou TF1, on avait des salaires beaucoup plus élevés. Mais aujourd'hui, on sait bien que l'économie est compliquée partout, y compris, et surtout dans les médias, avec l'offre concurrentielle qui est arrivée. Il y a une époque, il y avait trois chaînes, maintenant, il y en beaucoup plus", se justifie t-il.

Par ailleurs, le présentateur météo n'hésite pas à se confier sur ses habitudes dépensières, tout en rappelant d'où il vient : "Je suis dépensier ! Mes parents étaient plutôt modestes. Mon père était sous-officier dans l'armée de l'air, ma mère ne travaillait pas et on était trois frères !"

Pour rappel, le 9 mars 2015, Louis Bodin s'était retrouvé au coeur du drame survenu lors du tournage de l'émission Dropped et dans lequel le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffat, la navigatrice Florence Arthaud, ainsi que sept autres personnes avaient trouvé la mort. Profondément heurté par ce terrible accident meurtrier, l'animateur avait à l'époque, un temps disparu de nos petits écrans avant de finalement revenir faire la pluie et le beau temps.