Jeanfi Janssens : Demandé en Pacs par un ex, la soirée vire au cauchemar

Les auditeurs des Grosses Têtes et les spectateurs de Jeanfi Janssens sont très au courant de ses multiples conquêtes et histoires de coeur, mais ils viennent d'en apprendre un peu plus encore ! Dans l'émission du 17 septembre, alors que la conversation tournait autour du mariage, il a fait des révélations.

"On m'a demandé en Pacs", a-t-il lâché, suscitant l'étonnement de l'animateur Laurent Ruquier, lui faisant remarquer que c'était la première fois qu'il en parlait. De quoi pousser l'ancien steward d'Air France, devenu humoriste à succès, à donner des détails. "Il s'appelait Arnaud. C'était à Montpellier. C'était mon petit copain de l'époque, notre histoire commençait à se solidifier, à bien durer. Il m'a demandé en Pacs à la pizzeria, elle était réputée ! La bague elle était dans ma calzone. J'étais tellement ému, j'ai pleuré, j'ai dit un grand oui", a-t-il raconté.

Mais la soirée, déjà moyennement romantique malgré l'émotion suscitée par la surprise, a pris une tournure inattendue... "Il était tout content, on est rentré et le soir même il avait une gastro, il a chié dans le lit. (...) On s'est pacsé quand même, il le droit d'avoir une gastro, il s'est soigné ! Ça a duré deux ans l'histoire. On n'avait rien dit à nos amis, on s'était pacsé en toute discrétion. En cercle restreint avec des témoins. On avait invité nos amis à la maison et j'avais fait des sets de table et c'étaient nos certificats de Pacs. En mangeant, les gens ont découvert qu'on était pacsé", a-t-il expliqué.

Malheureusement, cette histoire de coeur a pris fin d'une triste manière. "Ça s'est terminé parce qu'il est parti avec un autre. Il a mis une bague dans une autre calzone", a ajouté avec recul et humour Jeanfi Janssens.