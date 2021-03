Jeanfi Janssens adepte de la chirurgie esthétique ? Il dévoile ce qu'il a vraiment fait (EXCLU)

Jeanfi Janssens, ancien stewart de chez Air France savoure une notoriété tardive, laquelle a pu lui jouer des tours dans sa vie sentimentale. Son spectacle Jeanfi décolle, dans lequel il évoquait son ex-carrière aérienne et sa reconversion, le tout agrémenté de succulents passages sur son homosexualité, sa vie dans le Nord ou ses parents, est diffusé le 30 mars sur W9. En promo, il a fait des confidences.

Interrogé par Purepeople.com, Jeanfi Janssens s'est donc livré avec une sincérité rafraîchissante, sans langue de bois, acceptant d'évoquer librement plusieurs sujets, dont celui de la chirurgie esthétique. Il faut dire que l'humoriste âgé de 47 ans est régulièrement taquiné par Laurent Ruquier et ses camarades de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL quant au rapport qu'il entretient avec son image. S'il avait reconnu un temps en avoir trop fait, il met désormais les choses au clair. "La chirurgie esthétique c'est lié à un manque de confiance en soi, un manque d'assurance quand il faut se présenter aux autres. Je ne voulais pas changer de tête ni ressembler à un zodiac, je voulais juste rester frais. C'est la peur de vieillir... Alors c'est vrai que j'avais commencé des injections. Mais ce n'était pas de la chirurgie esthétique, il n'y a pas de coup de bistouri. C'est juste du résorbage", a-t-il expliqué.

Et Jeanfi Janssens de détailler ce qu'il a déjà fait. "Que des injections. Il y a eu du Botox. Et après vous trouvez ça tellement magique de remplacer un trou par une bosse, parce qu'on vous comble les rides, et si on est mal entouré on peut vite se perdre. A un moment, je m'étais un peu perdu et j'avais un peu trop de pommettes. Quand je souriais, on les voyait de derrière ! Après, ça s'est régulé et maintenant j'essaye juste d'avoir de l'entretien. J'essaye de rester dans la normalité de ce qu'il se fait. Je vois pas pourquoi je devrais avoir une gueule qui pend juste parce que je vieillis !", a-t-il ajouté.

Si Jeanfi Janssens souhaite "rester frais" c'est aussi pour plaire et continuer de faire des rencontres. Lucide, il dit : "C'est bien grave ça mais on est dans un monde où le prime abord n'est que le physique. C'est compliqué le rapport à la vieillesse. Moi, à un moment, je sentais que je devenais du second choix. J'étais le joker. Alors c'est aussi une manière de garder la confiance, de l'assurance. Moi je sais que j'ai gommé un complexe, que ça me plait et ma façon de me présenter à l'autre est différente. J'ai plus d'aplomb et de confiance. J'ai l'impression de rester dans la course et puis je me sens tellement jeune à l'intérieur."