Jeanfi Janssens, ancien gros : "J'ai perdu 20 kilos, j'avais des complexes" (EXCLU)

Il a bien fait de quitter Air France ! A 47 ans, Jeanfi Janssens vit une notoriété tardive mais fulgurante et est porté par le succès de son spectacle Jeanfi décolle et ses apparitions aux Grosses Têtes. A l'occasion de la diffusion de son show, il s'est livré avec sincérité à Purepeople. Il a notamment évoqué son rapport à son image.

Les auditeurs de RTL savent très bien que Jeanfi Janssens est régulièrement titillé sur la chirurgie esthétique, sujet sur lequel il reste très franc, admettant avoir parfois été trop loin alors que, désormais, il reste "dans la normalité de ce qui se fait". Mais si l'humoriste et comédien est très vigilant avec son corps, son physique, son image c'est parce qu'il n'a pas toujours été bien dans ses chaussures. "J'ai toujours été complexé. Quand j'étais un jeune adolescent, j'étais un ancien gros, ma mère faisait que de la cuisine au beurre ! J'étais en surpoids, j'avais de très mauvaises habitudes alimentaires et c'est au moment de l'adolescence, de la puberté, que vous vous apercevez du regard des autres. Et c'est là que j'ai vu que j'avais un problème. J'ai toujours fait rire parce que c'était une façon de plaire ou d'intégrer des groupes sans avoir à jouer de son physique. Mais j'avais de gros complexes", a-t-il confié à Purepeople.com.

Jeanfi Janssens s'est toutefois métamorphosé après avoir connu des périodes difficiles. "Après j'ai entrepris un régime et j'ai beaucoup maigri. J'ai connu des périodes d'anorexie, de boulimie... tout ce qu'on a un peu à l'adolescence. J'ai perdu une vingtaine de kilos. Et après j'ai toujours surveillé mon poids, j'ai toujours fait attention. Pas obsessionnellement, mais je fais attention. Et quand je fais un gros gueuleton, deux jours après je vais me mettre à la diète pour réguler tout ça", a-t-t-il ajouté. Quant à son corps, il l'entretient aussi pour séduire lui qui est célibataire après une rupture...