Stéphane Plaza offre "une nouvelle vie" à une star : son gros coup de pouce

Stéphane Plaza (50 ans) est un agent immobilier en or. Et il n'hésite pas à faire profiter ses amis de ses compétences. Pour preuve, un ancien candidat de Danse avec les stars (TF1) a dévoilé le bien exceptionnel que lui a déniché le présentateur de M6, le 27 juillet 2020.

C'est son grand ami Jeanfi Janssens qui a dévoilé le petit joyau que lui a trouvé Stéphane Plaza. L'humoriste de 46 ans qui a participé à la saison 9 de DALS (2018) a dévoilé en story Instagram que son ami lui avait trouvé un nouveau nid douillet. Et chaque matin, il aura le droit à une vue imprenable sur le Sacré Coeur et sur un espace vert situé non loin. Aux anges, il a écrit en légende d'une photo de son panorama : "Ma nouvelle vue pour ma nouvelle vie, merci mon Stéphane Plaza, tu me rapproches un peu plus de Dieu."

Depuis plusieurs années, Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens sont inséparables. Souvent, le duo qui travaille ensemble dans Les Grosses Têtes sur RTL s'affiche complice sur les réseaux sociaux et amuse les internautes. En cas de coup dur, ils sont là l'un pour l'autre. Comme la fois où l'adepte de la chirurgie esthétique a vu son ex lui laisser une énorme dette. "Je m'étais fait arnaquer par mon ex, il m'avait fait faire plein de crédits à mon nom pour lui, puis il est parti avec les crédits, mais pas moi. J'ai dû rembourser 100 000 euros pendant dix ans de ma vie pour lui", avait expliqué l'ancien steward sur les ondes de Voltage en 2018. L'agent immobilier lui avait alors prêté de l'argent pour qu'il ne soit pas dans le besoin.

Ce n'est pas la première fois que Stéphane Plaza vient en aide à une personnalité pour trouver un bien immobilier. À l'occasion d'une interview pour Purepeople réalisée en décembre 2018, le sympathique brun, qui est aussi très proche de Karine Le Marchand, avait révélé qu'il avait notamment aidé Éric Antoine et un joueur de l'équipe de France, "un champion du monde".