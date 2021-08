Laurent Ruquier : Il recrute (encore) une nouvelle Grosse Tête et pas n'importe laquelle !

En 2014, Laurent Ruquier prenait la tête des Grosses Têtes de RTL au désarroi de Philippe Bouvard qui refuse toujours de s'en remettre. L'animateur aime faire venir dans l'émission de nouvelles personnalités, essayant de rajeunir et diversifier sa bande alors même que les critiques ne manquent pas contre le programme. On découvre qu'il a fait appel à une spécialiste de la radio pour le rejoindre.

En effet, ce lundi 30 août 2021, les auditeurs des Grosses Têtes pourront entendre... Julie Leclerc ! A 71 ans, elle aurait pu prendre une retraite méritée depuis longtemps mais elle a accepté de rejoindre la bande de Laurent Ruquier depuis qu'elle a été remerciée d'Europe 1. Elle y avait officié pendant presque cinquante ans... L'animatrice fait partie de l'immense plan de départ orchestré par le média du groupe Lagardère, qui a vu une pléiade de stars maison être licenciées. Une nouvelle organisation pour Europe 1, dont les audiences sont mauvaises depuis plusieurs saisons maintenant, qui a fait grand bruit et suscité la colère de nombreuses personnalités.

Julie Leclerc fera ses premiers pas dans Les Grosses Têtes ce 30 août aux côtés de fidèles : Pierre Palmade, Isabelle Mergault, Olivier de Kersauson, Vincent Dedienne et Marcela Lacub. Depuis qu'il a repris les commandes, Laurent Ruquier - récemment taquiné à l'antenne sur son compagnon "beau comme un dieu" - a fait venir plusieurs personnalités mais, parfois, cela ne prend pas. Ainsi, on a jamais revu l'humoriste et ancien croque-mort Harold Barbé... Récemment, on apprenait que l'animateur avait été séduit par Sébastien Thoen, lequel avait été licencié avec grand bruit de Canal + en novembre 2020.