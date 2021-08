Laurent Ruquier en couple : son compagnon "beau comme un Dieu" ! L'animateur embarrassé...

L'arroseur arrosé ? Dans l'émission Les Grosses Têtes de RTL, l'animateur Laurent Ruquier n'hésite jamais à utiliser la vie privée de ses pensionnaires pour alimenter débats, anecdotes et petites blagues. Mais quand il s'agit d'évoquer la sienne pour le coup c'est silence radio...

Mercredi 25 août 2021, Laurent Ruquier animait un nouveau numéro de son émission à succès et, dès les premières minutes, il a été taquiné par ses camarades après une citation mystère dont l'auteur avait été retrouvé par Christophe Beaugrand et Yoann Riou. "Ce bronzage, c'est magnifique. Comment vous faites pour être aussi beau ?", a d'abord lancé l'animateur de TF1, détournant le fil de l'émission. "C'était bien à Mykonos ?", a surenchéri celui que l'on retrouve de son côté sur la chaîne L'Equipe. "Je n'ai jamais foutu les pieds à Mykonos ! J'étais en Italie", a précisé le chef de bande. D'humeur taquine, Christine Bravo - qui a retrouvé son fauteuil l'an dernier après une longue absence - y est alors allée de sa petite pique. "En revanche Mykonos a beaucoup foutu les pieds chez vous !".

Laurent Ruquier et Christine Bravo, amis de longue date, ont alors eu un échange qui ne manquait pas de sel. "Écoutez, ma vie privée ne vous regarde pas ! Les journaux people me laissent tranquille depuis trois ans et demi, alors franchement vous n'allez pas commencer", a tenté de couper court l'animateur âgé de 58 ans, qui a longtemps été en couple avec Benoit. Mais sa complice ne comptait pas en rester là. "Oh je la connais votre vie privée... Alors on va en parler de celui-là [il tient une salle de sport, NDLR]. Alors il est beau, comme un Dieu... Après trois ans et demi ... Trois ans et demi de brouille, et je retrouve un mec magnifique ! Pendant toutes les années où j'étais avec lui il n'était qu'avec des thons !", a ainsi lâché Christine Bravo.

Laurent Ruquier lui a alors fait remarquer que ce n'était "pas gentil" pour ceux ayant partagé sa vie. Ce qui a beaucoup amusé Christophe Beaugrand. "Ce n'est pas gentil pour mon ex !", a-t-il réagi. Il faut dire que les deux collègues ont partagé le même homme dans le passé...