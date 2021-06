Laurent Ruquier a trompé son ex... avec l'ex de Christophe Beaugrand !

Ils ne partagent pas qu'une jolie amitié. Laurent Ruquier et Christophe Beaugrand ont aussi des goûts communs en matière d'hommes. La preuve ? Comme l'animateur des Grosses Têtes l'a rappelé dans son émission du vendredi 25 juin 2021, sur RTL, il a déjà "piqué" le petit-ami de son confrère par le passé. Cette histoire n'était pas vraiment secrète puisqu'ils l'avaient évoqué ensemble à l'occasion de la dernière Saint-Valentin. Ce que l'on ignorait, en revanche, c'est que Monsieur n'était pas célibataire quand il a flanché.

Laurent Ruquier a donc trompé son partenaire avec le compagnon, de l'époque, de Christophe Beaugrand. "Il y avait une chanson de Nolwenn Leroy qui s'appelait 14 février sur la Saint-Valentin, rappelait le jeune papa. C'est une chanson où elle raconte qu'elle s'est fait larguer et il se trouve que cette chanson est sortie quand vous m'avez piqué mon mec !" Bien sûr, mieux vaut en rire en 2021. Mais au moment des faits, l'affaire avait semé peine et souffrance.

Je ne veux pas mêler le travail et la complicité du couple !

C'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, Christophe Beaugrand entretient une très belle relation avec Ghislain Gerin, l'homme qu'il a épousé en juillet 2018. Le couple a même eu un enfant, en ayant recours à une GPA : un petit Valentin, né le 9 novembre 2019. Quant à Laurent Ruquier, n'allez pas croire qu'il est une vieille âme solitaire. Il a très vite retrouvé l'amour, après s'être séparé de Benoît Petitjean, et aime son partenaire depuis plus de trois ans. Mais pour vivre heureux, vivons cachés. On ne sait rien de ce mystérieux homme si ce n'est qu'il a passé le confinement en amoureux avec l'animateur et qu'il possède une salle de sport. Il ne risque pas, en revanche, de forcer son partenaire à pousser de la fonte. "Je ne veux pas mêler le travail et la complicité du couple !" expliquait l'animateur à Femme Actuelle. Les pompes et les abdos, ce sera donc pour plus tard...