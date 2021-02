Christophe Beaugrand, papa de Valentin : avec humour, il filme une "scène d'une violence rare"

Depuis qu'il est papa, Christophe Beaugrand en apprend chaque jour un peu plus sur son fils Valentin (1 an). Lundi 1er février 2021, l'animateur a notamment découvert que le bambin était... un bagarreur !

En effet, comme en témoignent ses dernières stories postées sur Instagram, Valentin était d'humeur à embêter papa il y a quelques jours. Christophe Beaugrand fait même état, avec humour bien sûr, d'une "scène d'une violence rare". Et pour cause, alors qu'il profitait d'un doux moment avec son fils dans les bras, ce dernier a entrepris de lui donner un sacré coup sur le visage. "Oh dis donc", a aussitôt réagi la figure de TF1, très surpris par le geste non contrôlé de son petit garçon, lequel a révélé avoir beaucoup de force. Le mari de Ghislain s'est ensuite amusé à détourner la vidéo de plusieurs manières, au ralenti ou avec pour fond la chanson de la jeune Carla, Bim Bam Toi.

On se doute que Christophe Beaugrand ne lui en tiendra pas rigueur, lui qui est un papa complètement gaga. Il l'a notamment prouvé en novembre 2020, lorsque Valentin (né par GPA) a soufflé sa toute première bougie. Un anniversaire inoubliable pour le couple qui s'est battu pour avoir un enfant. "Valentin tu es la chose la plus extraordinaire, la plus belle, la plus précieuse qui me soit jamais arrivée. N'oublie jamais que nous t'aimons de toutes nos forces et que nous serons toujours là pour toi. Te guider, t'accompagner, te rendre heureux. Je t'aime mon fils", avait-il tendrement écrit sur ses réseaux sociaux.

Chamboulé par la paternité, Christophe Beaugrand a pour projet d'écrire un livre avec Ghislain sur leur expérience, comme l'a fait Marc-Olivier Fogiel dans le passé, lui aussi papa de deux fillettes nées par GPA, Mila (9 ans) et Lily (7 ans). Peut-être les lecteurs découvriront-ils qui de Christophe ou Ghislain est le père biologique de Valentin ? Une information que les époux ont pour l'heure toujours souhaité garder secrète. "Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Cet enfant est à nous deux. Un point c'est tout", justifiait-il dans les pages du magazine Gala en septembre 2020.