Christophe Beaugrand, papa de Valentin : photos intimes et exceptionnelles en famille

Et de poursuivre sa déclaration d'amour à son fils : "Valentin tu es la chose la plus extraordinaire, la plus belle, la plus précieuse qui me soit jamais arrivée. N'oublie jamais que nous t'aimons de toutes nos forces et que nous serons toujours là pour toi. Te guider, t'accompagner, te rendre heureux. Je t'aime mon fils."

Des mots forts et touchants accompagnés de rares photos. Sur l'une d'elles, Christophe Beaugrand et Ghislain semblent faire connaissance avec leur fils à la clinique. Le petit Valentin, tout juste né, est en couche et porte encore son bracelet de naissance. L'animateur de Ninja Warrior (TF1) aux côtés de Denis Brogniart et Iris Mittenaere s'est également affiché dans son fauteuil, tenant son adorable Valentin dans les bras, ou encore lors d'un moment privilégié et complice père-fils.

Christophe Beaugrand vit un rêve éveillé. Et s'il en a déjà dit beaucoup sur son parcours, il souhaite garder pour lui lequel des papas de Valentin est son père biologique. "Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Cet enfant est à nous deux. Un point c'est tout", lançait-il à nos confrères du magazine Gala en septembre 2020. Mais il racontera les détails de son combat avec Ghislain pour Valentin dans un livre, comme l'a fait Marc-Olivier Fogiel, lui aussi papa de deux fillettes nées par GPA Mila (9 ans) et Lily (7 ans).