Christophe Beaugrand cash sur son fils né par GPA : "Il est à Ghislain et moi"

La paternité, c'est ce qui manquait à Christophe Beaugrand pour que son bonheur soit complet. "À 43 ans, je n'ai jamais été aussi heureux", lance-t-il à nos confrères de Gala depuis ses vacances au Pyla-sur-Mer, dans le Sud-Ouest où il profite des choses simples de la vie avec son mari Ghislain Gérin et leur fils Valentin. Mais le parcours n'a pas été facile pour le couple...

Le petit Valentin, 9 mois et demi, est né par GPA (gestation pour autrui) à Las Vegas. La plus belle chose qui soit arrivée à Christophe Beaugrand et Ghislain. "C'était mon rêve depuis toujours. Ni Ghislain ni moi ne sommes des clubbers. On a naturellement un côté casanier qui convient parfaitement au rythme parental", lance l'animateur.

Avec Ghislain, on se dispute moins

Christophe Beaugrand n'a jamais eu besoin de faire son coming out auprès du public. "J'en ai toujours parlé naturellement. À TF1, je suis ambassadeur de la charte LGBT. J'évolue sans forcer le passage. En m'inscrivant dans une sorte de normalité", estime-t-il. Avec son amoureux, il forme "un couple très classique". Et l'arrivée de Valentin les a encore plus soudés : "Curieusement, Ghislain et moi sommes totalement en phase. Même fatigués, on se dispute plutôt moins qu'avant."

Mais il y a tout de même des sujets qui fâchent (un peu). Celui par exemple de savoir lequel des deux sera appelé "papa" par Valentin ! "On va le laisser faire. Parce qu'aucun de nous deux ne veut renoncer à se faire appeler papa...", lance Christophe Beaugrand. Et à la question de savoir qui est le père biologique de leur fils, l'animateur répond sans détour : "Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Cet enfant est à nous deux. Un point c'est tout."

Comme Marc-Olivier Fogiel, dont les deux filles sont nées par GPA, Christophe Beaugrand souhaite raconter son histoire dans un livre. "Parce qu'on ne peut quand même pas réduire notre démarche à 'ils sont allés acheter un bébé aux États-Unis'."

L'interview de Christophe Beaugrand est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosques ce jeudi 3 septembre 2020.