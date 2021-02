Marc-Olivier Fogiel ému : rare photo de ses deux filles qui grandissent vite

Marc-Olivier Fogiel a vu son rêve se réaliser à deux reprises. Avec son mari François Roelents, il a accueilli en 2011 et en 2013 ses deux filles, Mila et Lily, toutes deux nées grâce à la GPA (gestation pour autrui) aux États-Unis. Plutôt discret à leur sujet, le directeur général de BFMTV donnent parfois de leurs nouvelles et partage des photos d'elles. Dimanche 31 janvier 2021, Marc-Olivier Fogiel a d'ailleurs fait savoir que Mila et Lily se portaient toujours aussi bien avec un cliché de leur duo très complice posté sur Instagram où elles se prennent dans les bras.

"Sisters", légende-t-il simplement avec l'aide de plusieurs émojis coeurs. L'image a rapidement attendri la Toile. "Joli amour sororal ! Elles sont trop mimi vos deux princesses", "Adorables tes princesses", "L'amour inconditionnel", peut-on lire dans les commentaires. D'autres internautes ont souligné le fait que les deux soeurs ne seraient bientôt plus des fillettes. "Elles grandissent vite les demoiselles", est-il constaté en masse. Même Alessandra Sublet en a été émue. "Comme elles grandissent", a-t-elle écrit à son ami, accompagnant son petit mot d'une vague de coeurs roses.