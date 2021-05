Laurent Ruquier en couple, rares confidences sur son nouveau compagnon : "On était bien fait pour être ensemble"

Pour tirer les vers du nez de ses invités, il est le roi. En revanche, on ne connait pas grand chose de la vie privée de Laurent Ruquier ! En toute discrétion, l'animateur star de France 2 mène un quotidien paisible avec son amoureux... puisqu'il est en couple depuis plus de trois ans. Alors forcément, le cataclysme lié à la pandémie de Covid-19, cette sombre année 2020, c'est à ses côtés qu'il l'a affrontée, comme il l'a confirmé à Femme Actuelle en assurant la promotion de son ouvrage Finement Con ; le 5 mai 2021 aux éditions Flammarion.

Il possède une salle de sport

"Ça a été un bon test pour prouver qu'on était bien fait pour être ensemble, a-t-il expliqué à propos de ce confinement commun. En plus, on était à peu près du même avis sur l'absurdité de la situation [l'animateur des Grosses Têtes a tenu des propos clivants sur la pandémie et les mesures sanitaires, NDLR]. Comme on dit chez moi en Normandie : 'On se montait le bourrichon'. Le confinement l'a plus impacté que moi parce qu'il possède une salle de sport. Mais elle va rouvrir le 19 mai !" Pour autant, Laurent Ruquier (58 ans) n'a pas été omniprésent à la maison. Contrairement à une bonne partie de la France, il a eu l'opportunité et la chance de pouvoir poursuivre son rôle de présentateur, à la télévision comme à la radio.

Heureux et concubins ?

C'est à demi-mot qu'il avouait, le 6 mars 2021, qu'il avait très rapidement retrouvé l'amour après s'être séparé de Benoît Petitjean, son ancien compagnon. Tout porte à croire qu'il s'est installé avec le nouvel élu de son coeur puisqu'il a déménagé très récemment, au grand dam de ses voisins pas toujours très agréables. "Pour tout vous dire : non, ils n'étaient pas très sympa, a-t-il précisé. Ils râlaient pour le moindre bruit, faisaient un courrier au moindre truc. C'est assez drôle parce que lorsque je suis parti, ils ont dit : 'Finalement, on va le regretter M. Ruquier parce qu'il était plutôt discret'. Je ne fais jamais de fêtes chez moi. Je bosse donc je ne fais pas trop de bruit. Là, les personnes qui ont pris mon appartement ont des enfants. Mes anciens voisins vont comprendre leur douleur." Se serait-il trouvé un petit nid d'amour ? L'animateur a déjà une maison en Normandie et aussi à Marseille.