Laurent Ruquier, un cas positif dans "On est en direct" : il dénonce une "hystérie dénuée de sens"

Lundi 10 mai 2021, l'émission On est en direct était au coeur de toutes les discussions. La raison ? Un invité du dernier numéro a été testé positif, entraînant ainsi un chamboulement dans le quotidien des autres invités. Invité dans Touche pas à mon poste le soir même, le présentateur Laurent Ruquier s'est exprimé pour la première fois sur cette histoire.

Vendredi 7 mai, l'animateur de 58 ans a convié une trentaine de personnalités emblématiques des ondes FM sur le plateau de son émission de France 2 afin de fêter comme il se doit les 100 ans de la radio. Un numéro diffusé le lendemain. Léa Salamé, Julien Courbet, Matthieu Belliard, Jean-Jacques Bourdin, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Praud, Élodie Gossuin, Manu Lévy, Pascale Clark, ou encore Fred Musa ont répondu présent à l'invitation de Laurent Ruquier. Et lors du tournage, ils ne le savaient pas, mais l'un des invités (Yves Calvi en l'occurrence) était positif à la Covid-19. La production a rapidement prévenu tout le monde une fois avertie de la situation. Etant cas contact, tous ont dû céder leur place ou animer leur programme depuis leur domicile.

Sur le plateau de l'émission de C8, Laurent Ruquier a dénoncé une "hystérie dénuée de sens" autour de cette affaire. Il a rappelé qu'à l'heure actuelle, "personne, parmi toutes les personnes présentes, n'a été contaminé sur le plateau". "D'abord, je fais de la télévision aux Enfants de la télé, l'émission On est en direct tous les samedis soirs, je fais Les Grosses têtes, tout ça depuis plus d'un an, sans jamais qu'il y ait eu un seul cas contact sur mes plateaux de télé, ni à la radio. Et à France Télévisions, Philippe Thuillier, le producteur, fait tout ce qu'il faut pour que les conditions sanitaires et hygiéniques soient respectées, les distanciations, etc. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui et n'importe où", a-t-il précisé.

Afin de respecter le secret médical, Laurent Ruquier n'a pas souhaité préciser le nom de l'invité qui a été contaminé. "C'est quelqu'un parmi les 30 invités qui est arrivé sur le plateau et ne savait pas qu'il était contaminé. Il a été contaminé mercredi et jeudi, vous savez qu'il y a un temps de délai entre le moment où on est contaminé et le moment où on le sait. Voilà, on le sait parfois trop tard. Il est venu à cette émission sans le savoir donc il n'y est pour rien le pauvre. Nous non plus on n'y est pour rien", a-t-il précisé. Et de poursuivre que "tout le monde va très bien", même la personne qui est malade et n'a que des "symptômes minimes".

Enfin, Laurent Ruquier a rappelé que les journalistes présents ont pu animer leur émission. "Quant aux autres, pour la plupart, ils sont septuagénaires, voire octogénaires, et donc doublement vaccinés. Il n'y avait donc aucun risque pour eux", a-t-il conclu.