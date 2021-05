On est en direct : Un invité positif à la Covid-19, chamboulements en chaîne

A l'occasion des 100 ans de la radio, Laurent Ruquier avait préparé une émission spéciale On est en direct. Une trentaine de personnalités emblématiques ont été conviées par le présentateur de 58 ans afin de revenir sur plusieurs thèmes qui ont marqué l'histoire de la radio. Un numéro enregistré le vendredi 7 mai et diffusé le lendemain sur France 2. Et comme viennent de le dévoiler nos confrères du Parisien, l'un des invités a été testé positif à la Covid-19 le 9 mai 2021.

Surprise ce lundi 10 mai 2021, ce n'est pas Yves Calvi qui a pris l'antenne tôt ce matin sur RTL pour la matinale mais Jérôme Florin, qui assure d'ordinaire les flashs infos de 6h30 et 8 heures. Il a été choisi pour remplacer son confrère, contraint de rester en isolement durant sept jours. D'après nos informations c'est Yves Calvi lui-même qui a été testé positif à la Covid-19.

D'autres voix de la radio ont dû céder leur place ou animer leur programme depuis leur domicile car ils ont tous participé au show de France 2, et sont donc cas contact. "Bonjour à tous. Et Léa vous êtes cas contact donc le 7-9h vous le faites de chez vous aujourd'hui. Mais avec grand plaisir et tout va bien se passer", a annoncé Nicolas Demorand, au micro de la matinale de France Inter ce matin.

Yves Calvi n'est pas le seul en effet à avoir participé à On est en direct. Léa Salamé, Julien Courbet, Matthieu Belliard, Jean-Jacques Bourdin, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Praud, Élodie Gossuin, Manu Lévy, Pascale Clark, ou encore Fred Musa avaient répondu présent. Tous ont été alertés de la situation dès que la production a appris la mauvaise nouvelle. "Heureusement, la plupart des invités étaient vaccinés. Les autres vont devoir se mettre au vert quelques jours", a précisé l'un des proches de Laurent Ruquier. Ce dernier, qui a eu la Covid-19 en janvier dernier, étant vacciné, il sera bel et bien aux commandes des Grosses Têtes de RTL comme à son habitude, à partir de 15h30. Pascal Praud sera également à l'antenne, sur CNews. Jean-Jacques Bourdin était également sur BFMTV ce matin et a expliqué qu'il était lui aussi vacciné et que, donc, sa présence à l'antenne n'avait rien d'anormale.

Le présentateur de France Info Marc Fauvelle laissera quant à lui le fauteuil de sa matinale et son micro à Lorrain Sénéchal et Matthieu Belliard (Europe 1) devrait rester chez lui pour animer sa matinale.