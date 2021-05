Laurent Ruquier, Elodie Gossuin, Jean-Jacques Bourdin... Photo culte pour les 100 ans de la radio

À l'occasion des 100 ans de la radio, Laurent Ruquier accueillera 30 personnalités emblématiques qui ont marqué les ondes dans son émission On est en direct diffusée le 8 mai 2021 sur France 2. L'émission s'articulera autour de plusieurs thèmes qui ont marqué l'histoire de la radio comme les matinales, l'humour à la radio mais aussi la bande FM.

Plusieurs personnalités (et voix) incontournables seront conviées pour célébrer un siècle de radio dont Christian Morin, Julie Leclerc, Marc-Olivier Fogiel, Elodie Gossuin, Pascale Clark, Léa Salamé, Julien Courbet, Georges Lang, Maryse Gildas, Fred Musa, Luis Rego, Jean-Jacques Bourdin ou encore Pascal Praud. Le chanteur Julien Clerc sera dans l'émission pour la partie musicale.

On pourra voir les gens tels qu'ils étaient à l'époque

Interviewé par le magazine 20 Minutes, le coproducteur de l'émission, Philippe Thuillier, a confié : "On a trouvé des images des émissions, il y a des photos, des campagnes de pub, mais aussi pas mal de vidéos. On pourra voir les gens tels qu'ils étaient à l'époque." Une émission qui promet donc d'être riche en anecdotes pour tous les invités, mais aussi pour l'animateur Laurent Ruquier, grand nom de la radio depuis plus de 30 ans, notamment sur France Inter, Europe 1 ou encore RTL. "Il a bien côtoyé tous ces gens. Il est un fou de radio. Il en a toujours été un fan absolu, davantage que de la télévision. C'est son coeur de métier, il adore ça", indique Philippe.