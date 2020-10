Laurent Ruquier : Accusé d'avoir plagié Thierry Ardisson, il riposte fermement

Après quatorze ans de bons et loyaux services sur France 2, Laurent Ruquier annonçait l'arrêt de l'émission On n'est pas couché en juin 2020. Interviewé par Le Parisien, l'animateur avait justifié son choix en indiquant vouloir "se réinventer" et précisait réfléchir à de nouveaux concepts de talk-shows. Désormais, c'est chose faite !

Aux commandes de la nouvelle émission On est en direct ! diffusée pour la première fois le 26 septembre 2020 sur France 2, l'ancien animateur des Grosses Têtes avait invité de nombreuses personnalités comme le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, la chanteuse Catherine Ringer ou la comédienne Isabelle Carré. Un nouveau concept qui a réalisé de très bons chiffres en réunissant près de 13,3 % de part d'audience (soit plus de 805.000 téléspectateurs). Malheureusement (et presque inévitablement), la nouvelle émission de Laurent Ruquier a également attiré son lot de critiques.

Accusé par certains d'avoir plagié l'émission de Frédéric Taddéï, Ce soir ou jamais ! ou encore Thierry Ardisson avec son talk-show Lunettes noires pour nuits blanches, l'animateur de 57 ans s'est défendu auprès de nos confrères de TV Mag. "Non, mon émission n'a rien à voir avec celle de Thierry ni avec son ambiance night-clubbing a-t-il indiqué, très étonné de ces comparaisons. Tenant à clarifier le concept et les potentielles inspirations de sa nouvelle émission, il a expliqué : "'On est en direct est plus proche de L'Assiette anglaise de Bruno Masure, du Pop club de José Arthur, de La nuit est à vous de Christian Barbier ou même de Maxime, que présentait Philippe Bouvard." Des explications qui ont le mérite d'être claires...