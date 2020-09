Éric Dupond-Moretti amoureux : il évoque sa tendre relation avec Isabelle Boulay

Le 6 juillet 2020, sa vie a basculé. Éric-Dupond Moretti, célèbre avocat, a connu une ascension fulgurante en devenant notre et ministre de la Justice. Forcément, son quotidien est bouleversé. Dans les colonnes du journal Le Parisien, il raconte une vie à cent à l'heure qu'il ne regrette en rien. "C'est vrai que ce n'est pas le même métier, avoue-t-il. J'ai 59 ans et c'est pour moi une première fois dans plein de domaines : première fois devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, en Conseil des ministres... Alors j'apprends. Au fond, mon ministère, c'est tout ce que je connais... et tout ce que je ne connais pas."

Tout le monde connaît ma relation

L'expression "avoir un agenda de ministre" prend enfin tout son sens. Heureusement, Éric-Dupond Moretti peut compter sur le soutien de sa compagne, la chanteuse Isabelle Boulay. Divorcé d'une ancienne jurée qu'il avait rencontrée aux Assises et avec qui il a eu deux enfants, le nouveau garde des Sceaux a croisé la route de sa flamboyante Canadienne en 2016 et partage, depuis, sa vie. "J'ai toujours été soucieux de préserver ma vie privée, comme je respecte celle des autres, précise-t-il toutefois. Ce n'est pas facile, et encore moins ces derniers temps. Tout le monde connaît ma relation avec Isabelle Boulay. Je ne suis jamais allé me perdre dans des émissions dans lesquelles je ne parlais pas de mon métier d'avocat, de la liberté, des prisons... Si vous saviez d'ailleurs le nombre d'émissions que j'ai refusées pour cela !"

Ensemble ou séparés ?

Lui en France, elle au Québec. Au mois de septembre 2020 , Isabelle Boulay est retournée au Québec à l'occasion du Festival franco-ontarien. Mais cette relation à distance ne doit pas être confondue par une rupture. Invité sur le plateau de l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier sur France 2, Éric-Dupond Moretti s'est agacé des rumeurs qui concernaient son couple. "La séparation, c'est parce qu'elle est retournée là-bas, a-t-il clarifié. On joue avec les mots ! Je viens de l'avoir il y a 10 minutes, alors, Isabelle, puisque c'est de ça que vous voulez me parler, d'abord elle vous salue chaleureusement, elle répète, elle est en concert ce soir, elle est ce soir dans un endroit qui s'appelle La Colline parlementaire". Ouf...

Ne jamais dire jamais

Tout au long de sa carrière d'avocat, Éric-Dupond Moretti a défendu de nombreuses célébrités. Il s'est entre autres chargé de plaider en faveur de Patrick Balkany, Karim Benzema ou de Jérôme Cahuzac. D'ailleurs, ce métier lui rapportait bien plus d'argent, et jamais il n'aurait imaginé intégrer l'équipe d'Emmanuel Macron. Sur le plateau de LCI, en avril 2018, il avait assuré qu'il n'accepterait jamais un tel poste. "J'ai passé trente-six ans à travailler dans les palais de justice, rectifie-t-il aujourd'hui. Quand le président de la République me l'a proposé, je me suis dit : 'Si je n'y vais pas, je ne me regarde plus dans une glace. Le président est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est courageux, franc et veut faire bouger les choses.' Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis...