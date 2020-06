Patrick Balkany met une main aux fesses à une femme, la Toile écoeurée

Dimanche 21 juin 2020, la fête de la Musique a ressemblé des milliers de fêtards aux quatre coins de la France, oubliant un peu vite que l'épidémie de coronavirus est toujours là... Parmi eux : Patrick Balkany. L'ex-maire Les Républicains de Levallois-Perret, qui a mis fin à son confinement à la campagne, s'est de nouveau offert un bad buzz...

Relâché de prison l'hiver dernier, car il avait convaincu la justice - qui l'avait reconnu coupable de fraude fiscale - que son état de santé s'était dégradé et qu'il allait "claquer", Patrick Balkany a surpris tout le monde en dansant, fringant comme un jeune homme, dans la rue pendant la fête de la Musique. Fini le mal de dos absolument terrible du début de son procès, oubliées les nuits blanches dans la peur de ne plus voir d'autre lumière que celle entrant par la lucarne de sa cellule... L'homme politique, figure incontournable de la droite, a clairement repris du poil de la bête et sa tentative d'explication sur CNEWS n'a convaincu personne...

Quelques heures après les vidéos buzz le montrant en pleine chorégraphie approximative, l'époux d'Isabelle Balkany est de nouveau au coeur d'une polémique. Une vidéo de la même scène a fait surface sur Twitter, mais montrant l'homme politique de dos. Patrick Balkany s'accroche à une femme pour danser et n'hésite pas à laisser traîner sa main sur ses fesses. Un peu trop longuement et avec un peu trop d'insistance pour qu'il puisse invoquer la mégarde... Le tout alors que son épouse était à ses côtés.

Les internautes ont été particulièrement choqués par ce qui s'apparente à une "agression sexuelle" puisque la femme en question n'avait sans doute pas donné à l'ex-maire l'autorisation de lui caresser les fesses en pleine rue à la vue de tous. Cette vidéo a ainsi d'ores et déjà été vue des milliers de fois et intervient dans un contexte où les violences sexuelles sont particulièrement pointées du doigt. Nul doute qu'une chaîne de télé offrira prochainement à Patrick Balkany un micro pour s'expliquer (encore une fois).

"Visiblement Patrick #Balkany se fait une croisade personnelle d'enfreindre la loi aussi souvent que possible... Oui, rappelons que toucher les fesses d'autrui, manifestement sans autorisation, s'appelle une agression. Sans compter le manque de respect. Dégoûté" ; "Leçon du jour les enfants : un prédateur sexuel prénommé Patrick Balkany tripote les fesses en liberté à Levallois" ; "Merci de ne pas minimiser son acte, ce type est un prédateur sexuel et doit être puni pour ses actions" ou encore "Ça me fait froid dans le dos de voir ça. Quel dégueulasse", peut-on lire parmi des centaines de tweets...