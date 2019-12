Patrick Balkany "a failli claquer", sa femme Isabelle annonce son transfert

Bye bye le 14e arrondissement, bonjour le 13e ! Patrick Balkany a été transféré de Cochin à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, suite à ses problèmes liés à "une grave occlusion intestinale". Une décision qui a rendu folle de rage son épouse Isabelle.

C'est sur son compte Twitter que la femme de l'ex-maire déchu de Levallois-Perret a annoncé le transfert de son époux - cette fois-ci informée du lieu, contrairement à la dernière fois -, se plaignant de la situation. "Des nouvelles de notre maire, Patrick Balkany... Subitement, en une heure et sans prévenir le professeur magique de gastro-entérologie, littéralement et légitimement interloqué, qui lui a sauvé la vie, 'on' (??) a pris la décision de le transférer (en fourgon et non en ambulance) à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans un service 'sécurisé', 'pénitentiaire', mais sans spécialistes médicaux... alors que les professeurs de gastro-entérologie et de cardiologie qui lui ont, je le répète, sauvé la vie, veulent impérativement le 'suivre' et le revoir... À suivre, donc, d'autant plus que ses douleurs au dos, désormais non calmées par les médicaments, le font toujours souffrir... Notre maire m'a demandé de transmettre ses pensées profondément affectueuses aux Levalloisien(ne)s !", a-t-elle écrit.

Patrick Balkany, incarcéré depuis le 13 septembre dernier - il a été condamné à quatre ans de prison pour fraude fiscale et cinq ans pour blanchiment de fraude fiscale -, a été transféré pour rendre sa surveillance plus commode. Le journal Le Parisien explique qu'à Cochin il fallait trois officiers de police pour le surveiller alors qu'il a désormais "intégré l'unité hospitalière sécurisée interrégionale réservée aux détenus". Auprès du quotidien, Isabelle Balkany - elle aussi condamnée mais pas incarcérée - n'a pas caché son agacement. "Il a failli claquer ! Il a eu un infarctus digestif, rétrospectivement ça me fait frémir. Il avait entre 60 et 80% de chances d'y rester à cause de l'accumulation de médicaments", a-t-elle raconté en donnant les dernières nouvelles de son état de santé.