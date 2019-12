Patrick Balkany hospitalisé : sa femme Isabelle ne sait pas où il est !

Patrick Balkany, âgé de 71 ans, souffre de douleurs au dos suffisamment sévères pour justifier une hospitalisation, à en croire son épouse Isabelle, qui a confirmé une information de BFMTV. L'homme politique controversé a donc été admis dans un établissement médical ce jeudi 12 décembre 2019. D'après nos informations, le maire de Levallois-Perret serait à l'hôpital de la prison de Fresnes.

"Il a été hospitalisé parce qu'il a 71 ans, qu'il souffre horriblement du dos et qu'il fait de l'hypertension. La souricière en bas du palais de justice est terrible, le banc en bois, tout ça, il l'avait dit qu'il ne le supportait pas", a ainsi déclaré Isabelle Balkany, ajoutant ne pas savoir au moment de l'hospitalisation de son époux où il avait été admis ! Une hospitalisation qui intervient au lendemain de l'ouverture de son procès en appel pour fraude fiscale ; lors de cette audience, la femme de l'ex-maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) avait demandé l'autorisation de lui fournir des médicaments pour le dos.

Cela fait trois mois que Patrick Balkany (Les Républicains) est en détention à la prison de la Santé, à Paris - sa récente demande de libération a été refusée. Une incarcération survenue après une condamnation à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Tout comme sa femme, qui de son côté s'est vu infliger trois ans de prison, sans mandat de dépôt, ainsi que des peines d'inéligibilité, il a fait appel. Le couple est donc rejugé par la cour d'appel de Paris. Aucune audience n'était prévue jeudi pour ce procès, qui doit reprendre lundi et s'achever mercredi.

Patrick et Isabelle Balkany ont aussi été condamnés pour blanchiment aggravé, lui à cinq ans ferme et elle à quatre. Ils seront rejugés dans ce dossier en février, précise l'AFP. En outre, il semble que la situation financière de l'homme politique soit devenue compliquée au point de plus pouvoir payer ses avocats...