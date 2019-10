Patrick et Isabelle Balkany : Prison ferme pour "blanchiment aggravé"

Patrick et Isabelle Balkany avaient une nouvelle fois rendez-vous avec la justice, mais seule madame s'est rendue au tribunal de grande instance de Paris ce vendredi 18 octobre 2019, soutenue par son fils Alexandre et accompagnée de son avocat Pierre-Olivier Sur. Patrick Balkany, incarcéré à la prison de la Santé depuis plus d'un mois, était quant à lui absent.

Le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) n'a pas souhaité quitter sa cellule. Il a refusé d'en sortir pour des questions de "santé", par "respect de son image", et parce que le "jugement est joué d'avance", a fait savoir l'un de ses avocats à Franceinfo.com. En principe, il devait être conduit de la maison d'arrêt de la Santé au TGI de Paris dans la matinée pour se présenter devant les juges à 13h30. Selon l'administration pénitentiaire, l'élu de 71 ans avait motivé ce refus par écrit. "En effet, il ne vient pas, a confirmé son épouse aux journalistes, lors de son arrivée au tribunal. Il n'a peut-être pas envie de voir la meute [de journalistes, NDLR]. Et il est très fatigué."

Jugé pour "blanchiment à grande échelle", Patrick Balkany a été condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt et à dix ans d'inéligibilité. Son épouse et adjointe a écopé d'une peine de quatre ans de prison sans mandat de dépôt (en raison de son état de santé fragile suite à sa tentative de suicide) et de dix ans d'inéligibilité. Isabelle Balkany a décidé de faire appel, a annoncé son avocat. Le couple a été reconnu coupable d'avoir caché 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, Pamplemousse aux Antilles et Dar Guycy à Marrakech. Également jugé pour "corruption", Patrick Balkany a été relaxé.

Ces condamnations font suite à celles de septembre dernier. Patrick Balkany avait été condamné, vendredi 13 septembre 2019, à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale par le tribunal de Paris, et son épouse à trois ans. Tous deux avaient également écopé d'une peine d'inéligibilité de dix ans, le maximum légal. À la suite de l'annonce du verdict, Me Éric Dupond-Moretti, l'avocat du maire de Levallois-Perret, avait fait savoir qu'il faisait appel.



Dans la foulée, Patrick Balkany avait été placé en détention dans un quartier pour personnes vulnérables, qui n'est pas un quartier spécifique pour VIP.

Concernant cette première peine de 4 ans ferme, pour laquelle Patrick Balkany a été incarcéré, il a fait une demande de liberté suite à son appel, qui sera étudiée mardi 22 octobre. Si cette demande est acceptée, il ne sera cependant pas libéré... Il ui faudra ensuite faire appel à cette nouvelle condamnation de 5 ans ferme et demander une nouvelle remise en liberté pour avoir un espoir de sortir rapidement de prison.