Patrick Balkany s'explique sur sa danse buzz dans les rues de Levallois

Patrick Balkany esquissant quelques pas de danse au son de Bosh du chanteur Djomb, révélé dans la série Validé de Franck Gastambide : il n'en fallait pas moins pour provoquer un buzz. Et même un bad buzz.

Dimanche 21 juin 2020, l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été filmé en train de s'ambiancer dans une rue de son fief historique, dont il a perdu le contrôle en raison de différentes affaires judiciaires pour lesquelles il a été condamné. Habillé d'un polo fuchsia, l'homme politique de 71 ans est apparu particulièrement en forme, quelques semaines après avoir été libéré de la prison de la Santé, à Paris, en février dernier, son état étant devenu incompatible avec une incarcération.

J'ai été sidéré de savoir que c'était la vidéo la plus vue du week-end

Au coeur de ce nouveau buzz, Patrick Balkany n'a pas tardé à s'en expliquer. Il était l'invité de Pascal Praud lundi 22 juin, dans son émission du soir L'heure des pros 2 proposée par Cnews. D'entrée de jeu, Patrick Balkany a expliqué les circonstances dans lesquelles la vidéo a été tournée. "Ce qui s'est passé, c'est très simple. On était en train de déjeuner au bistrot, dans la rue piétonne, avec quelques amis. Et à 3h de l'après-midi, quelle idée d'ailleurs, commençait la nuit de la musique. Un camion de la ville de Levallois est arrivé et il y avait tous ceux que je connais, les employés de la com' et un orchestre, a-t-il relaté à Pascal Praud. J'ai été les saluer et là ils ont mis de la musique, et mes amis ont commencé à danser. J'ai fait trois pas de danse et après j'ai été embrasser l'un de mes amis."

Patrick Balkany a assuré que cette danse dans la rue de Levallois n'a duré que "30 secondes, une minute" et qu'il a d'ailleurs été contraint de s'arrêter en raison d'un mal de dos. "Ça m'a fait ma gymnastique de la journée", a-t-il commenté. "J'ai été sidéré de savoir que c'était la vidéo la plus vue du week-end", a-il ajouté.

Pour répondre à tous ceux qui pensent qu'il est aujourd'hui en bonne santé malgré sa silhouette fortement amaigrie, Patrick Balkany a relaté le problème de santé qu'il a eu : "Ce que j'ai fait, c'est un infarctus intestinal." "Pour vous dire la vérité, quand on m'a sorti de la prison de la Santé pour m'amener à l'hôpital Cochin, le professeur qui m'a examiné, qui m'a fait l'IRM, m'a dit : 'Vous seriez resté une journée de plus, vous sortiez de la Santé dans un sac noir", a-t-il poursuivi, déclarant qu'il avait rendez-vous ce mardi pour subir des examens poussés.

Pour ceux qui seraient passés à côté des fameux pas de danse de Patrick Balkany, les voici...