Patrick et Isabelle Balkany, une amende requise pour diffusion d'images à caractère sexuel : ils pourraient ne pas payer...

Pas de répit pour le couple Balkany. L'ancien maire de Levallois-Perret était attendu au tribunal correctionnel de Nanterre ce mardi 4 avril. Convoqué par la 14ème chambre correctionnelle, Patrick Balkany, venu sans son épouse, en plein combat contre la maladie, devait répondre des accusations de diffusion d'images à caractère sexuel concernant David-Xavier Weiss, son ancien adjoint devenu celui de l'actuelle maire, Agnès Pottier-Dumas.

L'affaire remonte à février 2021. Selon Patrick Balkany, qui n'était alors plus maire de Levallois depuis un an, son épouse a reçu de la part d'un représentant du Sénat quatre clichés de l'adjoint, "des captures d'écran où on voyait le nom du site" révèle l'ancien élu. Ces images, Patrick Balkany les juge "immondes" et "vraiment choquantes" et les transmet alors, et entre autres, à celle qui lui a succédé : "Quand on dirige une entreprise, ou une mairie, c'est important de savoir ce que fait un adjoint. Si ça avait été moi, il aurait démissionné sans autre forme de procès" a-t-il indiqué selon les propos rapportés par le Parisien.

Le motif d'une possible vengeance avancé par les juges est vite balayé par Patrick Balkany. A l'époque, David-Xavier Weiss avait célébré la condamnation du couple pour fraude fiscale et son placement sous bracelet électronique : "Doucement, la justice fait son travail. Reclus dans leur manoir, ils n'entacheront plus la ville de Levallois." Une amende de 20 000 euros - 10 000 euros pour Isabelle Balkany, 10 000 euros pour Patrick Balkany - est requise contre les époux, somme qu'ils ont de grandes chances de ne pas payer.

Une enquête "partiale et incomplète"

Reste à élucider si les clichés envoyés ne sont pas le fruit d'un photomontage, ce que Patrick Balkany aurait a priori tenté de savoir en envoyant les clichés à deux autres personnes spécialistes en la matière. Mais personne n'a réussi à trancher. "Auquel cas, difficile de poursuivre et condamner pour ce motif. S'il ne s'agit pas d'un photomontage, Patrick Balkany aurait commis une atteinte à la vie privée. Mais à condition d'avoir véritablement publié les images et pas seulement de les avoir envoyées à quelques personnes. Et à condition surtout que le plaignant n'ait pas retiré sa plainte" révèle le Parisien.

Mais David-Xavier Weiss a bel et bien retiré sa plainte, signifiant que l'infraction en question ne peut plus faire l'objet d'un jugement. Des arguments que les avocats de Patrick et Isabelle Balkany, estimant l'enquête "partiale et incomplète", ont évidemment avancés : "Sans certitude qu'il y a photomontage, vous devez relaxer." Verdict attendu le 6 juin.