Diaporama : Patrick et Isabelle Balkany, une amende requise pour diffusion d'images à caractère sexuel : ils pourraient ne pas payer...

1 / 19 Patrick et Isabelle Balkany, une amende requise pour diffusion d'images à caractère sexuel : ils pourraient ne pas payer...

2 / 19 Isabelle et Patrick Balkany sont jugés pour la diffusion d'images à caractère sexuel Isabelle et Patrick Balkany - Arrivées des époux Balkany au tribunal de Paris pour entendre la sentence concernant leur procès pour fraude fiscale © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 19 Ce 4 avril, c'est sans son épouse, malade, que Patrick Balkany a affronté les juges du tribunal correctionnel de Nanterre L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany au palais de justice pour son procès pour diffusion de photomontages à caractère sexuel de l'ancien conseiller municipal de Levallois-Perret David-Xavier Weiss, à Nanterre, France, le 4 avril 2023. Le maire de Levallois-Perret et son épouse ancienne adjointe au maire de la ville, sont jugés le 4 avril pour falsification de photos à caractère sexuel d'un opposant politique, actuellement adjoint au maire de la commune. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

4 / 19 Une amende de 20 000 euros a été resquise à l'encontre du couple L'ancien maire de Levallois, Patrick Balkany arrive pour un procès devant la cour d'appel de Paris pour réexaminer les détails de sa peine après que lui et sa femme ont été reconnus coupables de blanchiment de fraude fiscale en un précédent procès, au palais de justice de Paris, France, le 25 octobre 2022. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

8 / 19 Agnès Pottier-Dumas (tête de la liste LR pour les élections de la mairie Levallois) et David Xavier Weiss lors d'une réunion publique de la tête de la liste LR pour les élections de la mairie Levallois pour la présentation de son programme et de ses colistiers. au conservatoire Maurice Ravel, à Levallois-Perret, France, le 26 février 2020. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

10 / 19 Patrick Balkany à la sortie du palais de justice de Paris après sa condamnation à cinq ans de prison ferme ; et quatre ans pour sa femme Isabelle le 27 mai 2020 Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt immédiat et sa femme Isabelle à 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Ils ont déjà été condamnés pour fraude fiscale et ont renoncé à se pourvoir en cassation. Le 4 mars dernier, la Cour d'appel de Paris a donné le premier coup de grâce en condamnant Patrick Balkany à quatre ans de prison dont un an avec sursis et dix ans d'inéligibilité, pour fraude fiscale. Son épouse, Isabelle Balkany a écopé, elle, de trois ans ferme. Malade, l'ex-maire a échappé au mandat de dépôt comme en première instance. Cependant, leur condamnation étant assortie de l'inéligibilité immédiatement applicable, ils ont été déchus de leurs mandats de maire et maire adjoint de Levallois-Perret. © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 19 Portrait de Patrick Balkany et sa femme Isabelle Balkany lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris le 28 mars 2023. © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

12 / 19 David-Xavier Weiss - Agnès Pottier Dumas en campagne pour les élections municipales à Levallois, Place de la République, le 5 janvier 2020. © Alain Guizard /Bestimage © BestImage, ALAIN GUIZARD / BESTIMAGE

16 / 19 Exclusif - Patrick Balkany et Isabelle Balkany - Enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris le 28 mars 2023. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

17 / 19 Isabelle et Patrick Balkany - Obsèques de Päl Sarkozy de Nagy Bocsa, le père de Nicolas Sarkozy, en l'église Saint-Jean Baptiste à Neuilly sur Seine le 9 mars 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

