Isabelle Balkany terrassée par un cancer "rarissime" : "Ce sont des tumeurs qui ne se soignent pas par..."

C'est loin de la case prison que l'on retrouve Isabelle Balkany, le mardi 4 avril 2023. L'ancienne élue LR a accepté de faire un passage dans l'émission Chez Jordan, sur C8, pour donner de ses nouvelles. Condamnée pour fraude fiscale, l'épouse de Patrick Balkany a bénéficié d'une libération conditionnelle, à compter du 6 mars 2023, puisque, comme l'a annoncé son mari sur les réseaux sociaux, elle est actuellement en train de se battre contre un cancer du pancréas.

C'est le deuxième cancer qu'on m'a trouvé

Cette révélation date du mois de février dernier. Depuis, Isabelle Balkany en a appris davantage sur son état de santé ainsi que sur le chemin qu'elle va devoir suivre pour s'en sortir. "C'est le deuxième cancer qu'on m'a trouvé, parce qu'on m'a trouvé il y a un an un cancer des poumons, qu'on m'a opéré, a-t-elle rappelé à l'animateur Jordan de Luxe. Je suis suivie à Curie, par une oncologue extraordinaire. Mais vous commencez à comprendre que je ne fais jamais rien comme tout le monde. Je n'ai pas la tumeur des tabagiques alors que je le suis... j'ai des tumeurs qui s'appellent des TNE, des Tumeurs Neuros Endoctrines, qui sont rarissimes."

Je m'accroche comme une teigne...

Isabelle Balkany souffre d'un mal bien particulier que même l'Hôpital Institut Curie - Université connaît très peu. Les spécialistes qui exercent au sein de l'établissement s'occupent chaque année de milliers de patients malades du cancer, mais ils n'ont vu jusqu'à présent qu'un seul autre cas similaire au sien. "Ce sont des tumeurs qui ne se soignent pas par la chimiothérapie, ni par l'immunothérapie, qui se soignent soit par la chirurgie soit par la radiothérapie, précise-t-elle. Je vais avoir de la radiothérapie le mois prochain." Une équipe de chercheurs français et internationaux se penchent actuellement sur le sujet et l'ancienne adjointe au maire de Levallois-Perret, qui est désormais à la retraite, a accepté bien volontiers de leur céder ses données médicales. "Je n'ai pas peur parce que je ne sais pas ce que c'est que la mort, conclut-elle avec philosophie. Voilà, c'est tout. Et je me bats. Je m'accroche comme une teigne..."