Isabelle Balkany, opérée "pendant 5 heures", est sortie de l'hôpital : les raisons de sa très lourde intervention

Isabelle Balkany, hospitalisée depuis sa tentative de suicide en février dernier, est sortie de l'hôpital samedi 4 juin 2022, relate l'AFP qui l'a appris d'une source proche du dossier judiciaire dans lequel elle est impliquée. L'ancienne élue de Levallois-Perret est en "convalescence" à son domicile de Giverny (Eure). Dans la foulée, son avocat a finalement révélé, après avoir juré vouloir garder le "secret médical", qu'elle avait été opérée d'un cancer. Mais la justice l'a toujours dans son viseur et va lui demander de rendre des comptes.

Victime d'une très lourde intervention chirurgicale

C'est donc discrètement qu'Isabelle Balkany, qui n'a fait que de très rares immersions sur Twitter ces derniers mois, a regagné sa chic maison de Giverny où elle vit depuis des années avec son mari Patrick. Interrogé par l'AFP, son avocat Pierre-Olivier Sur n'a pas souhaité confirmer cette information, "pour trois raisons : le secret professionnel d'avocat, le secret médical et une exigence de dignité". Mais ce dernier n'a pas gardé sa langue dans sa poche très longtemps puisqu'il a finalement accordé quelques mots à BFMTV pour évoquer publiquement la santé de sa cliente. Il a dévoilé ce lundi 6 juin qu'elle avait été opérée d'un cancer du poumon. "Elle reçoit en ce moment des soins post opératoires à son domicile, à la suite de la découverte de Tumeurs Néo Endocriniennes (TNE) cancéreuses du poumon droit", a-t-il ajouté.

Nos confrères précisent qu'Isabelle Balkany a été opérée à l'hôpital Foch ( Suresnes dans les Hauts-de-Seine) où elle a subi "une très lourde intervention chirurgicale de cinq heures pour l'ablation du lobe moyen du poumon droit et d'une partie de la bronche, ayant entraîné des complications post opératoires." Son état est fragile et elle va devoir s'astreindre à des traitements lourds dans les mois à venir. De quoi compliquer son retour en prison ?

Pourquoi a-t-elle été condamnée ?

Pour rappel, l'ex-élue Les Républicains avait fait une énième tentative de suicide en février, avalant des médicaments en grande quantité. Puis, par la suite, elle avait alors été touchée par la Covid-19. On découvre donc qu'un cancer s'est ajouté à ses mésaventures. Le jour de sa tentative de suicide la cour d'appel de Rouen avait confirmé la décision du tribunal d'application des peines (TAP) d'Evreux (Eure) de révoquer son placement sous bracelet électronique et celui de son époux Patrick Balkany - toujours incarcéré -, à la suite de nombreux manquements.

Son placement sous bracelet électronique, en exécution d'une peine de trois ans de prison pour fraude fiscale, avait été révoqué, ce qui signifiait une incarcération. Isabelle et Patrick Balkany avaient fait sonner leurs bracelets plus d'une centaine de fois ! La justice doit prochainement l'entendre et statuer sur la suite de sa peine à purger.