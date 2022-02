Isabelle Balkany revient sur Twitter : elle annonce un nouveau pépin de santé

Le 3 février 2022, Isabelle Balkany faisait sa troisième tentative de suicide, folle d'inquiétude à l'idée de devoir passer la moindre nuit dans une cellule de prison, alors qu'elle et son mari Patrick ont été sanctionnés par la justice après plusieurs infractions liées à leurs bracelets électroniques. Après avoir ingurgité des barbituriques, elle jure avoir été sauvée du pire par sa fille. Discrète depuis plusieurs semaines, elle a fait son retour sur Twitter.

Sur son compte, où elle aime distribuer tacles, coups de gueule, opinions et coulisses de sa vie privée, Isabelle Balkany a donc repris la parole ce dimanche 27 février alors qu'elle n'y avait plus rien publié depuis le 3. Et c'est pour annoncer un pépin de santé : à 74 ans, elle est désormais atteinte par le coronavirus. L'ancienne élue Les Républicains, qui a désormais interdiction de se présenter à une élection, a carrément publié l'image de son test PCR réalisé le 21 et qui s'est avéré être positif.

Alors que l'actualité est pleinement consacrée à la guerre en Ukraine, il est vrai que la pandémie ne s'est pas arrêtée et que le variant Omicron continue de contaminer les populations mais si les chiffres semblent indiquer qu'il s'essouffle. Isabelle Balkany, qui avait été hospitalisée apr sa tentative de suicide, n'a toutefois pas précisé si elle souffrait de symptômes sévères ou pas. Est-elle de retour dans sa maison de Giverny ?

Pour rappel, Dominique Puechmaille, la procureure de la République d'Evreux, a expliqué à l'AFP pourquoi le placement sous bracelet électronique du décrié couple Balkany a été révoqué : "Ils passaient leur temps à jouer avec le feu. A un moment donné, c'est très simple, quand on joue avec le feu, on se brûle". Plus d'une centaine d'incidents ont été constatés ! La magistrate a également dénoncé une "absence totale d'efforts pour apurer leur dette fiscale, objet de la condamnation" pour fraude fiscale. "Avant la révocation, il y a eu pour chacun de nombreux recadrages qui sont demeurés lettre morte", a ajouté la procureure

Patrick Balkany est de son côté de retour en prison, lui qui est incarcéré à Fleury-Mérogis (Essonne).