Patrick Balkany et sa femme punis par la justice : ils doivent retourner en prison, Isabelle a pris des barbituriques

Patrick Balkany sera-t-il sorti à temps pour retourner fêter la musique dans la rue l'été prochain comme il l'avait si bien illustré en 2020 malgré un dos le faisant soi-disant horriblement souffrir au point de ne plus pouvoir purger sa peine en prison ? Peut-être que non... Ce 3 février 2022, la justice a décidé de le renvoyer en cellule et, grande première, sa femme Isabelle aussi ! Ils payent leurs récentes incartades malgré un aménagement en leur faveur. Après cette annonce, Isabelle était conduite à l'hôpital après avoir pris des barbituriques. Furieux, Patrick a annoncé vouloir porter plainte.

En effet, Patrick et Isabelle Balkany avaient obtenu de la justice de purger leurs peines respectives dans leur domaine de Giverny, avec un bracelet électronique à la cheville. Pour rappel, ils avaient été condamnés en appel à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale en mars 2020, puis à, respectivement, cinq et quatre ans de détention pour blanchiment de fraude fiscale. Ce 3 février, la Cour d'appel de Rouen a décidé de révoquer le placement sous bracelet électronique des époux Balkany, souligne BFMTV. "La sentence de ce jeudi succède à la révocation initialement décidée le 17 décembre dernier après une centaine d'entorses aux règles fixées au port de ce bracelet électronique", ajoutent nos confrères.

Patrick et Isabelle Balkany, retirés de la vie politique après avoir régné sur la ville de Levallois-Perret pendant des décennies, devaient voir leurs bracelets êtres retirés en mars prochain. Les conditions fixées par la justice étaient les suivantes : interdiction de sortir avant 14 heures ou après 18 heures. "Mais le couple a souvent outrepassé ce droit de sortie de quatre heures", précisent nos confrères, qui relatent que les époux vont donc devoir purger leur peine de prison dans un centre pénitentiaire. Selon les informations récoltées par BFMTV, Patrick Balkany devrait normalement retrouver la prison de La Santé (dans le 13e arrondissement de Paris) alors que sa femme Isabelle, qui avait jusque là échappé à la moindre nuit derrière les barreaux, pourrait être transportée à la prison de Fresnes ou de Fleury-Mérogis.

L'avocat de Patrick Balkany, Me Romain Dieudonné, a dénoncé dans un communiqué une décision "inquiétante en droit et en fait" en raison de l'état de santé de son client. L'ancien maire, en colère, a aussi annoncé son intention de porter plainte contre le juge et le procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. BFMTV rapportait qu'Isabelle avait été prise en charge par les pompiers et conduite à hôpital en début d'après-midi après avoir consommé une boîte de barbituriques. "Elle aurait déclaré ne pas pouvoir supporter d'aller en prison", relate le site.