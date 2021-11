"La cervelle n'est pas touchée !" : Isabelle Balkany, la tête amochée et en sang, elle s'explique

Mardi 23 novembre, Isabelle Balkany s'est fait une belle frayeur en faisant du jardinage, une occupation qu'elle n'avait sans doute pas le temps de pratiquer quand elle siégeait au conseil municipal de Levallois - elle est sous le coup d'une inéligibilité - ou qu'elle préparait sa défense dans ses divers procès. Elle a relaté sa mésaventure sur Twitter.

Sur son compte suivi par 32 000 abonnés, où elle distribue tacles, bons mots et opinions, Isabelle Balkany a donc posté trois photos pour dévoiler qu'elle s'était blessée à la tête. En légende, l'ex-femme politique de droite aujourd'hui âgée de 74 ans écrit : "Oups ! Accident contre nature avec un laurier et une cisaille... Peut-être, sans doute, certainement car je suis une (fausse) blonde... Mais, tout ok, le Dr Patrick Balkany m'a assurée que la cervelle n'est pas touchée ! Et le résultat de la taille est sympa, non ?" Malgré son épouvantable mal de dos qui l'empêchait de passer une minute de plus dans une cellule pour purger sa peine, Patrick Balkany a sans doute couru à toute vitesse porter secours à son épouse...

Depuis qu'elle a quitté, contrainte et forcée, la vie politique, Isabelle Balkany passe une grande partie de son temps dans sa maison de Giverny (Eure) ; là où elle a vécu son confinement. Une demeure dont elle a encore la jouissance depuis que la justice s'est penchée sur ses biens dans le cadre de vastes enquêtes financières. L'ex-élue n'est toutefois pas prête de revoir un jour le cadre idyllique de la villa Pamplemousse, aux Antilles, la justice ayant demandé la saisie de ses biens.