Isabelle Balkany : Confinée en famille en province, elle dévoile son quotidien

Ils sont nombreux à avoir débarqué aux quatre coins de la France depuis la région parisienne, avec des raisons plus ou moins justifiées, pour subir le confinement de manière plus agréable au grand air... Parmi eux, Isabelle et Patrick Balkany. C'est sûr, la campagne, c'est plus reposant que la Santé.

Interrogés par France Bleu, mardi 7 avril 2020, les désormais parias de la politique ont évoqué leur quotidien bucolique au moulin de Cossy, leur maison de Giverny (Eure), leur dernière propriété dont ils ont encore la jouissance. Isabelle et Patrick Balkany y sont entourés de leurs enfants Vanessa et Alexandre, de leurs petits-enfants et d'une amie de leurs enfants venue avec son fils ! "Onze bouches à nourrir, sans compter les cinq chiens et les trois chats", a ainsi blagué l'ancienne première adjointe de Levallois-Perret, récemment frappée du sceau de l'inéligibilité par la justice dans une des affaires où elle est citée avec son mari.

Isabelle Balkany (72 ans), heureuse de retrouver son mari Patrick après avoir fait tout un foin de ses conditions d'incarcération et qui a été libéré en raison de soucis de santé, a expliqué que, pour la cuisine, elle n'avait aucun problème. "On est très bien servi, très bien achalandé, entre Vernon et Saint-Marcel, c'est formidable. Cuisiner, j'adore ça, quand j'ai le temps, ce qui est le cas actuellement. (...) À Giverny, je suis la patronne", a-t-elle confié. L'épouse de l'ancien maire de Levallois-Perret a ajouté que ce dernier se reposait, ne bougeait pas et regardait Netflix. En revanche, le reste de son clan s'agite énormément. "Par contre, les gosses apprennent la boxe, le karaté, je n'ai jamais acheté autant d'arnica que ces derniers temps. (...) Le moulin de Cossy n'est pas l'endroit le plus désagréable du monde pour être confiné. Nous, on a de la chance, on a un jardin, on peut sortir, en plus, il a fait plutôt beau", a-t-elle ajouté, heureusement consciente que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une propriété au grand air.