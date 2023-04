"Il y a un problème là !" : Isabelle Balkany, sa retraite choque Jordan de Luxe !

Elle a atteint l'âge de la retraite avant que la nouvelle réforme ne soit imposée aux Français à l'aide du 49.3. Depuis quelques mois, Isabelle Balkany, 75 ans, récolte le fruit de ses efforts et touche une pension versée par l'État... mais sur le plateau de l'émission Chez Jordan, la somme qui tombe chaque mois sur son compte en banque a fait débat. Invitée sur C8 le mardi 4 avril 2023, l'ancienne élue LR a répondu sans sourciller aux questions d'argent posées par Jordan de Luxe, malgré quelques difficultés de calcul.

"Je ne sais plus très très bien, mais je touche ma retraite de mes années de boulot, à la revue Combat, plus ma retraite de maire adjointe pendant 40 ans à Levallois plus ma retraite en tant que vice-présidente du conseil général des Haut-de-Seine, en charge des 75 000 collégiens du département, ce qui est du taff je vous le confirme, pendant 29 ans, a-t-elle rappelé. Je dois arriver, le tout cumulé, mais c'est compliqué parce qu'il y en a qui sont payées par trimestre, d'autres tous les mois... à 3500€ par mois." Face à un tel curriculum vitae, et à un tel montant, le présentateur Jordan de Luxe est resté bouche bée, soupçonnant une erreur de mathématiques. "Il y a un problème là, a-t-il déclaré. Il n'y a pas un problème sur la calculette ?"

Les élus locaux sont extrêmement mal rémunérés et ont des retraites ridicules !

Incroyable mais vrai. "Vous savez combien je gagnais comme adjoint au maire ? Que dalle ! Les élus locaux sont extrêmement mal rémunérés et ont des retraites ridicules, assure Isabelle Balkany. Les parlementaires ont de meilleures retraites, et heureusement, parce que Patrick a été parlementaire. Ma retraite est à moins de 4000. C'est pas énorme." Rappelons que l'épouse de Patrick Balkany bénéficie d'une libération conditionnelle à compter du 6 mars 2023. Atteinte d'un cancer du pancréas, après s'être battue contre un cancer du poumon, elle doit désormais respecter certaines obligations, dont le remboursement des sommes dues au fisc. Elle doit également solliciter une autorisation préalable avant de se déplacer à l'étranger, mais aussi répondre aux convocations du JAP et rester domiciliée à Giverny.