Quotidien : Yann Barthès atomisé par une influenceuse, son chroniqueur "aux cheveux gras" en cause

"Tout le monde est en boucle sur la réforme des retraites", a constaté Nicolas Fresco lors de sa dernière chronique L'influencé dans Quotidien. Le jeune humoriste s'est en effet emparé du sujet du moment, à sa manière bien sûr. C'est-à-dire en faisant le tour des réseaux sociaux pour y dénicher les posts les plus drôles des "influenceurs, twitcheurs et youtubeurs". Certains d'entre eux ont justement "mis des posts anti-réformes" et Nicolas Fresco s'est notamment intéressé à deux influenceuses qui sont carrément "allées sur le terrain".

Dans une vidéo repartagée, on découvre alors Polska et sa copine Tootatis prêtes à rejoindre le mouvement à Paris, dotées de drapeaux de la France et de maquillage aux couleurs du pays. "On est pour la France, on est pour la République, et on est contre la réforme !", les entend-t-on scander. "Elles sont notamment célèbres pour s'être fait recaler d'un restaurant à cause de leurs décolleté plus profond que la sécu", a rappelé Nicolas Fresco après avoir diffusé les images. Et de continuer, toujours très taquin : "Alors, c'est vrai que sans le son, on dirait plutôt qu'elles vont voir un match de l'équipe de France au Stade de France. Mais non, elles étaient bien allées manifester place de la République à Paris". Les deux jeunes femmes avaient même leur slogan : "Les formes contre la réforme !"

Si la chronique de Nicolas a eu vite fait de faire rire tout le monde sur le plateau de Quotidien, elle a en revanche bien agacé Polska. À travers une nouvelle vidéo, cette dernière a donc tenu à réagir. "Au début j'ai été naïve, je pensais qu'ils allaient faire une chronique sur le fait que deux influenceuses qu'on attendait pas forcément manifestent, donc qu'on dirait plutôt du bien de nous. Mais la naïveté me tuera un jour", a-t-elle commencé.

Ton chroniqueur aux cheveux gras...

Et de continuer, très cash : "Je vais m'adresser directement à toi Yann Barthès parce que je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. Yann Barthès, toi à ton grand âge, parce que j'ai vérifié tu as quand même 48 ans, tu trouves ça normal qu'en 2023, on puisse toujours faire des chroniques hyper sexistes et misogynes à la télé, devant des centaines de milliers de personnes ? Et c'est pas parce que c'est de l'humour que ça passe mieux. La France se veut hyper ouverte d'esprit mais elle ne l'est pas du tout parce qu'au lieu de parler de l'acte en lui-même, vous vous êtes arrêtés à des faux ongles et des décolletés. Chacun manifeste comme il veut !".