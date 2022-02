Isabelle Balkany sauvée du suicide par sa fille : ses confidences choc

"C'est ma fille qui m'a sauvée, en m'empêchant par la force, pour la première fois de nos vies, d'avaler tous les comprimés que j'avais préparés", a-t-elle déclaré par téléphone aux journalistes de BFMTV, ce mercredi 9 février 2022. Isabelle Balkany est maman de deux enfants : l'aîné est Alexandre, né en 1976, puis viendra Vanessa, arrivée quatre ans plus tard. Malgré les conflits qui ont pu les opposer à leur progéniture, l'ancienne première adjointe de Levallois-Perret, a pu voir le soutien indéfectible de sa famille, elle qui est si proche de ses petits-enfants. Selon son avocat maître Pierre-Olivier, Isabelle Balkany n'est plus en danger mais est psychologiquement et physiquement "complètement à plat". Elle doit désormais aussi affronter le virus de la Covid-19.

Son mari avait donné de ses nouvelles au début du mois, déclarant au Parisien : "Elle reste hospitalisée pour le moment. Elle a été prise en charge très rapidement et le pire a été évité. Je ne suis pas allé la voir aujourd'hui, car je ne savais pas si on allait venir me chercher". Il avait également confié à l'AFP, qu'elle était "dans le coaltar". Pour rappel, Isabelle Balkany avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en 2019.

Dominique Puechmaille, la procureure de la République d'Evreux, a expliqué à l'AFP pourquoi le placement sous bracelet électronique du couple a été révoqué : "Ils passaient leur temps à jouer avec le feu. A un moment donné, c'est très simple, quand on joue avec le feu, on se brûle". La magistrate a également dénoncé une "absence totale d'efforts pour apurer leur dette fiscale, objet de la condamnation" pour fraude fiscale. "Avant la révocation, il y a eu pour chacun de nombreux recadrages qui sont demeurés lettre morte", a ajouté la procureure