Patrick Balkany : Déchaîné pour la fête de la Musique, il suscite l'ironie

De toute évidence, Patrick Balkany a repris du poil de la bête. Si l'ancien maire de Levallois-Perret reste amaigri depuis son passage en prison, il est désormais en forme. Nul doute que quitter sa cellule et prendre le grand air à la campagne pendant le confinement lui ont été bénéfiques. Alors, pour la fête de la Musique, il était prêt à se déchaîner. De quoi agacer les réseaux sociaux...

Dimanche 21 juin 2020, la France essayait tant bien que mal de célébrer la fête de la Musique dans le respect des gestes barrières à cause du coronavirus. Patrick Balkany n'a pas hésité à prendre part à l'événement et a ainsi été filmé par des passants en pleine chorégraphie au son du tube Bosh du chanteur Djomb. Les bras en l'air, s'agitant dans tous les sens, il a effectué quelques pas prouvant un regain d'énergie indéniable... L'homme politique de 71 ans, figure incontournable de la droite, a ainsi suscité ironie, moqueries et colère sur la Toile. Il faut dire que son clan, emmené par son épouse Isabelle Balkany, en avait fait des "tonnes" lorsqu'il avait passé plusieurs semaines en prison après sa condamnation pour fraude fiscale. On nous avait juré que son état de santé s'était "dégradé" et qu'il avait failli "claquer"... Il avait ainsi été libéré de prison en février 2020.

"Balkany s'est visiblement bien remis de ces 'diverses pathologies et détresse mentale' qui avaient poussé le juge à le libérer y a quelques semaines. Il est temps de le remettre en taule en d'en finir avec cette mascarade..." ; "Balkany ne ferait pas là un doigt d'honneur à la justice ?" ; "Il a l'air en très bonne santé. C'est aussi ça le White privilege" ; "Ce pays, c'est le cirque Pinder, c'est abusé, le gars devrait être en prison, mais non il est en train de taper ses meilleurs pas de danse à la fête de la musique" ou encore "Jésus avait ressuscité à Pâques, Patrick Balkany mourant en février ressuscite le 21 juin, y a de quoi fonder une nouvelle religion", peut-on notamment lire.