Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti séparés ? Agacé, il répond

En mai 2017, Isabelle Boulay révélait qu'elle avait Éric Dupond-Moretti "dans la peau" et qu'il n'y avait "que lui". En couple depuis 2016, les amoureux sont aujourd'hui séparés physiquement à cause de leurs emplois du temps respectifs. Nouveau Garde des Sceaux depuis le 6 juillet 2020, l'avocat pénaliste de 59 ans doit maintenant gérer de nombreux dossiers pour le gouvernement et ce, depuis la France.

De son côté la chanteuse de 48 ans, maman de Marcus (12 ans, fruit de son amour avec Marc-André Chicoine), a dû retourner au Québec pour le Festival Franco-Ontarien organisé le 26 septembre, comme l'a confirmé le magazine Le Droit. Une relation à distance pour l'artiste et son compagnon, qui a engendré des rumeurs de séparation sur Internet. De quoi, agacer Éric Dupond-Moretti...

Invité sur le plateau de l'émission On est en direct le 26 septembre sur France 2, l'homme de loi a vite tenu à remettre les choses au clair concernant cette soit-disant rupture : "C'est des espèces de sites crapoteux, des réseaux où les gens ne signent pas, alors la séparation c'est parce qu'elle (Isabelle Boulay, ndlr) est retournée là-bas (...). On joue avec les mots." Une mise au point qui a le mérite d'être claire...

Éric Dupond-Moretti a ajouté : "Je vais vous dire, je viens de l'avoir y a 10 minutes, alors, Isabelle, puisque c'est de ça que vous voulez me parler, d'abord elle vous salue chaleureusement, elle répète, elle est en concert ce soir, elle est à Ottawa ce soir dans un endroit qui s'appelle La colline parlementaire". Les tourtereaux devraient bientôt se retrouver puisqu'Isabelle doit se produire en France le 4 décembre prochain, sur la scène de l'Olympia. Peut-être l'avocat viendra-t-il soutenir sa compagne pour cette nouvelle tournée déjà très attendue par les fans francophones.