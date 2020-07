Eric Dupond-Moretti amoureux : Qui est la femme du ministre de la Justice ?

Figure incontournable des palais de justice et avocat des dossiers les plus médiatiques, Eric Dupond-Moretti a accepté de quitter sa robe pour enfiler le costume et devenir ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le nouveau gouvernement de Jean Castex. Il succédera ainsi à Nicole Belloubet. Sa nouvelle vie risque bien de l'éloigner encore un peu plus de sa moitié...

A 59 ans, Eric Dupond-Moretti va donc poursuivre sa passion pour la justice aux plus hautes fonctions. De quoi remplir son agenda qui était jusqu'à présent déjà bien garni et, on l'imagine aisément, lui laisser moins de temps pour sa vie amoureuse. En effet, le célèbre avocat surnommé Acquittator est en couple depuis 2016 avec la chanteuse québécoise Isabelle Boulay. Les amoureux, dont l'histoire avait été révélée dans la presse papier par des photos volées dans la rue, restent cependant discrets et ne font que de très très rares sorties médiatiques communes. Pour l'heure, ils ne sont qu'en concubinage et ne semblent pas particulièrement avoir des envies de mariage.

Plusieurs fois interrogés sur leur romance lors d'interviews, les amoureux avaient fini par accepter de se livrer un peu. En 2017, dans Gala, Isabelle Boulay déclarait alors : "Il est dévoré par son travail, sa passion, il est péna­liste, c'est donc plus compliqué. Mais peu importe, pour aimer quelqu'un, j'ai besoin d'ad­mi­rer, et lui, je l'ad­mire beau­coup. Et je conti­nue­rai de l'ad­mi­rer quoi qu'il arrive." Nul doute que la chanteuse de 48 ans, à qui l'on doit le tube Parle-moi, doit être épatée de voir son amoureux devenir ministre ! Mais cette admiration est réciproque dans le couple qu'elle forme avec Eric Dupond-Moretti. Toujours dans Gala, en 2019 cette fois, l'avocat s'exprimait alors qu'il montait sur les planches pour son spectacle A la barre : "Je voulais éprouver ce qu'Isabelle ressent avant de monter sur scène. (...) Et, en même temps, j'ai toujours la trouille qu'elle se prenne le pied dans le micro, par exemple. Je ne suis pas un spectateur lambda. Avec elle, j'ai peur."

Pour rappel, Isabelle Boulay a précédemment été en couple avec Marc-André Chicoine, père de son fils Marcus né en 2008. Quant à Eric Dupond-Moretti, il est le papa de deux enfants nés d'une précédente relation avec une femme prénommée Hélène.