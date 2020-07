Éric Dupond-Moretti : La passion insoupçonnée du nouveau garde des Sceaux

Dans le numéro de Paris Match paru le jeudi 9 juillet 2020, un long portrait est consacré à notre nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. L'occasion d'apprendre plusieurs informations inédites sur la vie de celui que l'on surnomme "l'ogre des Assises".

Ce fils unique d'une femme de ménage italienne et d'un ouvrier mort d'un cancer alors qu'il n'avait que 4 ans et demi, ne semble pas être un grand fan du monde animal. Passionné de corrida (et d'alcools forts), l'ancien avocat a un penchant pour la chasse au faucon. Il possède même son propre oiseau, qu'il a prénommé Pingouin. Un hobbie insoupçonné.

Paris Match revient notamment sur ce qui a donné envie au nouveau garde des Sceaux de devenir avocat lorsqu'il était adolescent : l'exécution de Christian Ranucci, en 1976, l'un des derniers condamnés à mort français. Il s'avère que sa culpabilité a ensuite été remise en question. "Je comprends à ce moment là qu'être avocat, c'est être seul contre tous, c'est aimer l'araignée et l'ortie", a-t-il expliqué.

Une grande soif de justice qu'Éric Dupond-Moretti est allé puiser dans sa propre histoire. Son grand-père, Paolo Moretti, a été assassiné sur des voies de chemin de fer. "On n'a jamais attrapé son meurtrier. On n'a d'ailleurs jamais fait d'enquête. C'est injuste", a-t-il déploré auprès de Paris Match.

Côté vie privée, on apprend surtout qu'il a rencontré sa première épouse lors d'un procès d'assises. "Je l'ai trouvée très belle, j'ai plaidé pour elle", disait-il. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants, Raphaël et Clément. Aujourd'hui et depuis quatre ans, il vit avec la chanteuse canadienne Isabelle Boulay, présentée par des amis communs. Cela fait cependant plusieurs mois qu'ils sont séparés par 5000 kilomètres, confinement oblige.

