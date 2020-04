Les Grosses Têtes - Retour de Christine Bravo : Pourquoi était-elle partie ?

Très appréciée des Français, Christine Bravo alternait ces dernières années entre apparitions sur le petit écran (avec Sous les jupons de l'Histoire) et à la radio. Mais, en 2016, elle annonce qu'elle claque la porte des Grosses Têtes, sur RTL. Une émission reprise par son ami Laurent Ruquier en 2014 au grand désarroi de Philippe Bouvard. De retour dans l'émission qui fait un carton d'audience, ce 20 avril 2020, nul doute qu'elle sera taquinée par ses petits camarades. Mais au fait, pourquoi était-elle partie ?

Sur Twitter, l'ancienne animatrice de l'émission culte Union libre évoquait son choix en 2017. Elle écrivait alors : "J'ai quitté les Grosses Têtes en novembre 2016 après deux saisons formidables pour me consacrer à d'autres projets. Pas de retour, donc (...). J'ai travaillé plus de vingt ans avec Laurent, aucune fâcherie LOL. Il est juste normal d'explorer d'autres horizons ! Je vais refaire un tour du monde."

L'animatrice de 63 ans répondait ainsi à des rumeurs de brouille avec l'animateur Laurent Ruquier. Il faut dire que le chef de groupe des Grosses Têtes - qui vient d'annoncer l'arrêt imminent d'On n'est pas couché - avait apporté une autre explication dans les pages du Parisien. "Christine ne veut plus venir dans l'émission. Elle s'est fâchée bêtement, par orgueil. Mais elle revient quand elle veut, je ne suis pas rancunier", disait-il alors. Dans l'émission, il est vrai qu'il vaut mieux savoir rire de soi...

Christine Bravo n'a pas gobé les mouches pendant ces quatre dernières années, multipliant les découvertes aux quatre coins du monde, de la Thaïlande à la Birmanie en passant par le Guatemala. En 2018, au micro de Purepeople.com, elle évoquait sa nouvelle vie parisienne sur une péniche ! Et, questionnée sur Les Grosses Têtes, elle disait alors : "J'ai arrêté. D'abord, je ne veux plus de contraintes du tout et j'ai plus envie de me lever tôt, c'est enregistré le matin. J'ai travaillé 25 ans avec Laurent Ruquier, là, je veux plus de cette contrainte, d'être enfermée dans un studio. C'est plus ma vie." Heureusement pour les auditeurs qu'elle a changé d'avis !