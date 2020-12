Les Grosses Têtes : Philippe Bouvard toujours amer, décoche une pique, Laurent Ruquier répond

A chaque annonce des audiences radio, c'est la même chose : Les Grosses Têtes cartonnent ! Un plébiscite qui ne se dément pas et doit sans doute agacer Philippe Bouvard. Si ce dernier pensait qu'après lui, l'émission culte prendrait l'eau, c'est tout l'inverse. De quoi, en revanche, ravir l'animateur Laurent Ruquier. Entre les deux hommes, la réconciliation n'est pas pour demain.

Dans les pages du Parisien Week-end, qui consacre un reportage aux coulisses de l'émission, Philippe Bouvard a accepté de s'exprimer. L'animateur aujourd'hui âgé de 90 ans, qui avait cédé son fauteuil dans Les Grosses Têtes en 2014, estime que c'est impossible que l'émission maintienne le même niveau de qualité que lorsqu'il était aux manettes. "La culture s'effiloche et la rigolade est indécente. Elles étaient les deux piliers du show et je ne vois plus sur quoi il peut reposer", a-t-il confié. De toute évidence, l'ancien animateur n'envisage pas que son successeur puisse avoir de l'humour et de la culture... Mais il reconnait tout de même une chose : il n'écoute pas l'émission ! "Je suis assez occupé par mes propres productions pour ne pas m'occuper de celles des autres", a-t-il ajouté.

Laurent Ruquier, désormais habitué à subir les piques de celui qui a le syndrome Geneviève de Fontenay - comprenez qu'ils sont en boucle sur le même sujet depuis des années -, préfère rester zen. L'animateur a toutefois réagi aux propos de Philippe Bouvard. "Moi aussi, j'ai la dent dure, donc je ne vais pas le lui reprocher. Sans m'encourager, il ne m'a pas nui", a-t-il répondu. Le populaire animateur, qui a même récupéré d'anciens pensionnaires comme Bernard Mabille ou encore Jean-Jacques Peroni - alors que Vincent Perrot refuse lui d'y aller - , a gardé le principe de bande et de casting auquel le public peut s'attacher et s'identifier. La différence se fait cependant dans le choix des recrues. Laurent Ruquier prend plus de jeunes et surtout plus de femmes. Philippe Bouvard était-il un peu macho ? "L'humour est d'abord une activité masculine, une distanciation par rapport à la réalité", lâche-t-il. On comprend mieux pourquoi RTL voulait changer de capitaine...