Les Grosses Têtes : Cet ex-pensionnaire qui refuse de rejoindre la bande de Laurent Ruquier

Laurent Ruquier mène avec succès le renouveau des Grosses Têtes sur RTL, dont les audiences sont au top. Un pari réussi alors que l'émission était fortement liée à son ancien animateur phare : Philippe Bouvard. D'anciens pensionnaires y reviennent régulièrement mais un en particulier n'est pas emballé à l'idée de rejoindre la bande du nouveau chef : Vincent Perrot.

Invité de Jordan de Luxe dans son émission sur Non Stop People le lundi 16 novembre, l'animateur et sportif aujourd'hui âgée de 55 ans a été questionné sur ce qu'il pensait des Grosses Têtes de Laurent Ruquier alors qu'il a lui-même souvent participé à l'émission dans les années 1990 et 2000. "Mes Grosses têtes à moi se sont arrêtés avec l'arrêt de Philippe ! Mais j'écoute les Grosses têtes de Laurent qui m'a d'ailleurs invité plusieurs fois dans son émission mais par respect pour Philippe, je ne veux pas redevenir sociétaire des Grosses têtes. Par fidélité pour Philippe, sans aucun doute. Ça me semble normal. Lors de la dernière émission, j'ai été très ému j'ai terminé en larmes", a-t-il confié.

Et Vincent Perrot d'expliquer un peu plus en détails pourquoi il ne se sentirait pas vraiment à l'aise autour de la bande du nouvelle animateur : "Il faut comprendre que Laurent est arrivé avec son équipe [d'Europe 1, NDLR], il veut travailler avec les gens en qui il a confiance, et c'est normal !"

Après le départ de Philippe Bouvard, l'arrivée de Laurent Ruquier à la tête de l'émission qui fait toujours gagner la fameuse valise RTL, les piques avaient été nombreuses de l'ancien animateur, amère d'avoir été remplacé. "Je ne souhaite pas qu'il se plante, je ne souhaite pas reprendre l'émission, mais s'il y avait un coup de Trafalgar, je ne suis pas loin, on saura où me trouver", avait-il dit au Parisien, en 2014. "Ce n'est pas facile de succéder à Philippe Bouvard. Je voudrais lui rendre hommage car il m'a laissé une émission qui fonctionnait très bien et j'avais la lourde tâche qu'elle fonctionne tout aussi bien", avait toutefois clamé Laurent Ruquier la même année, en conférence de presse.