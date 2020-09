Valérie Trierweiler piquante aux Grosses Têtes : Julie Gayet dans son viseur

Le chômage ? Elle ne connaît pas. Virée en plein coeur de l'été par Paris Match, le magazine qui a été son employeur pendant des années, Valérie Trierweiler avait été très émue par ce renvoi. Mais elle avait aussi très vite retrouvé du travail grâce à RTL. Surprise, en plus d'accompagner Thomas Sotto, elle a aussi rejoint la bande de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Pour sa première, elle a été titillée sur son ex-compagnon François Hollande et a elle-même blagué sur celle qui a pris sa place, Julie Gayet.

Sur Instagram, Valérie Trierweiler a partagé sa joie de rejoindre l'émission qui cartonne sur RTL. "Une nouvelle aventure commence aujourd'hui pour moi avec @lesgrossestetes ! Une émission légendaire où il fait bon rire et s'instruire ! Merci à @ruquierlaurent de me faire confiance et aux autres grosses têtes pour leur accueil. Merci aussi à @rtl_france et à @nadiacourtaillier #grossestetes #rtl #premiereradio", a-t-elle écrit pour ses abonnés. Un nouveau défi après en avoir relevé un autre un peu plus tôt grâce à l'événement sportif Défi d'Elles. Et il faut dire qu'il fallait que la journaliste de 55 ans soit prête à se faire bousculer dans l'émission comme c'est de coutume entre membres de la bande.

Au cours de l'émission, les auditeurs ont eu droit au coup de téléphone d'une femme prénommée... Julie. De quoi amuser l'animateur Laurent Ruquier - qui avait déjà apprécié de brièvement collaborer avec Valérie Trierweiler sur ONPC - qui a tendu une perche à la nouvelle recrue pour montrer qu'elle avait de l'humour. "Si c'est Julie, je sors !", a-t-elle ainsi réagi en faisant référence à Julie Gayet, celle pour qui François Hollande l'avait quittée.

Pour sa première, Christine Bravo - une revenante dans Les Grosses Têtes après quelques années de bouderie - lui avait réservé un accueil dont elle seule a le secret : c'est-à-dire sans tact. "Je ne connais pas Valérie, je n'ai pas d'a priori, enfin si j'en avais un, mais je ne peux pas supporter votre ex !", lui a lancé l'animatrice devenue gérante de croisières historiques. Pas de quoi impressionner l'ancienne première dame. "Lequel ? Vous savez, j'en ai pas eu qu'un", lui a-t-elle rétorqué du tac au tac, sous les rires du public. D'ailleurs, le statut amoureux de Valérie Trierweiler fait l'objet de rumeurs puisque Romain Magellan, son compagnon aux dernières nouvelles, n'apparaît plus en photo avec elle et ils ne se suivent plus sur Instagram...

Christine Bravo, quant à elle, faisait bien référence à l'ex-président de la République François Hollande.