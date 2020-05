Valérie Trieweiler et Romain retrouvent celle qui est derrière leur idylle...

"Putain deux ans", s'exclamait en février dernier Romain Magellan, pour fêter ses deux années de relation amoureuse avec Valérie Trierweiler sur Instagram. Les amoureux ont fait connaissance par le biais d'une entremetteuse inattendue...

Sur Instagram, lundi 11 mai 2020, ils ont tous les deux partagé la même photo sur laquelle on peut les voir tenir la main d'une jeune femme en fauteuil roulant. "Joyeux anniversaire à notre Solenne toujours aussi radieuse et souriante qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Et nous, grâce à elle, notre rencontre @romainmagellan. #mercisolenne #anniversaire #birthday #11mai #deconfinement", a écrit en légende l'ancienne première dame Valérie Trierweiler. Visiblement, ce premier jour de sortie était l'occasion d'aller passer du temps avec celle qui a permis la naissance de leur belle histoire de coeur... De quoi faire un peu oublier, le temps d'un moment agréable, la distance qui sépare la journaliste et romancière de son fils adoré Léonard, installé à New York, et qu'elle ne peut pas voir à cause du coronavirus.

L'an dernier, Valérie Trierweiler (55 ans) avait expliqué comment elle avait rencontré Romain Magellan (qui fêtera ses 47 ans le 13 mai), après sa rupture brutale et médiatisée avec François Hollande. C'est par le biais associatif que les chemins de Valérie Trierweiler et Romain Magellan se sont croisés. L'ancienne première dame, marraine fidèle et active du Secours populaire, avait reçu la jeune Solenne - qui souffre de leucodystrophie - à l'Élysée, invitée par une autre association : ELA. Association auprès de laquelle s'implique l'ex-sportif.

"On a pris un café, je lui ai offert mon livre Le Secret d'Adèle, qui venait de sortir, bon, là, il a compris et nous avons commencé à nous voir, mais tout en douceur. Un peu parce qu'il a huit ans de moins que moi, beaucoup parce que j'avais du mal à faire confiance à un homme à cette époque", disait-elle dans les pages de ELLE en pleine promotion pour son livre On se donne des nouvelles.